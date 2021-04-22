Aşı olmayan bir hemşire huzurevinde 46 kişiye virüs bulaştırdı

ABD'de aşı yaptırmayan bir bakım evi çalışanının 46 kişiye Covid-19 bulaştırdığı açıklandı. CDC, "Bakım evi sakinlerini korumak için sağlık çalışanlarının aşı yaptırması şarttır" açıklaması yaptı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde aşı yaptırmayan bir hemşirenin, çalıştığı bakım evinde 46 kişiye Covid-19 bulaştırdığı ortaya çıktı. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yeni açıkladığı bir rapora göre, bu salgın sırasında iki kişi öldü.

CDC raporunda, hemşirenin virüsü bakım evinde kalan 26 kişiye ve 20 personele bulaştırdığı belirtildi. Ölen iki kişiden birinin aşılanmış olduğu bilgisi verildi. Covid-19 pozitif çıkan kişilerden 22'sinin de daha önceden aşı yaptırdığı ve birçoğunda semprom görülmediği veya tedaviye ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

CDC, bakım evinde kalan ileri yaştaki kişilerin yüzde 90'ının aşı yaptırdığını ama 116 çalışanın yarısının hâlâ aşı yaptırmadığını açıkladı. Raporda, "Bakım evi sakinlerini korumak için sağlık çalışanlarının aşı yaptırması şarttır" denildi.