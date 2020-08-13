Aşıksoy: "Salgını kontrol altına alıp, günlük yeni vakaları sıfırlamadan okulları açmayın!"

Sosyal Adalet Hareketi Başkan ve Sözcüsü Saffet Aşıksoy, yaptığı açıklamada okulları açmayın uyarısında bulundu.

“Gerekli önlemleri almadan, riskli ülkeleri doğru sınıflara yerleştirmeden, karantinasız girişlere izin vermeyin, salgını hortlatacaksınız dedik, dinlemediniz” şeklinde konuşan Aşıksoy, “Salgın başını alıp gittiği gibi, ekonomiyi de düzeltemediniz” dedi.

Aşıksoy şöyle devam etti:

“Şimdi konu daha da hassas… Konu çocuklarımız… Salgını kontrol altına alıp, günlük vaka sayılarını sıfırlamadan okulları açmayın. Açarsanız, bugün gelinen noktayı bile arar durumunda olacağız. Salgın çok daha hızlı yayılacak. Çocuklarımız hastalanmaya başlayacak. Kıbrıs'ta, okuldan çıkan çocuklar genelde nenelerinin, dedelerinin yanına gider. Bu virüsü bilmeden ve istemeden yaşlılarımıza taşımamız çok vahim sonuçlar doğuracak. Uyarıyoruz; Ne çocuklarımızın ne de yaşlılarımızın sağlığına zarar gelmesini bu toplum kaldıramaz.”