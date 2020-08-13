  • BIST 1.112
  • Altın 457,497
  • Dolar 7,3396
  • Euro 8,6899
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Aşıksoy: "Salgını kontrol altına alıp, günlük yeni vakaları sıfırlamadan okulları açmayın!"

» »
Aşıksoy: "Salgını kontrol altına alıp, günlük yeni vakaları sıfırlamadan okulları açmayın!"
Aşıksoy: "Salgını kontrol altına alıp, günlük yeni vakaları sıfırlamadan okulları açmayın!"

Sosyal Adalet Hareketi Başkan ve Sözcüsü Saffet Aşıksoy, yaptığı açıklamada okulları açmayın uyarısında bulundu.

“Gerekli önlemleri almadan, riskli ülkeleri doğru sınıflara yerleştirmeden, karantinasız girişlere izin vermeyin, salgını hortlatacaksınız dedik, dinlemediniz” şeklinde konuşan Aşıksoy, “Salgın başını alıp gittiği gibi, ekonomiyi de düzeltemediniz” dedi.

Aşıksoy şöyle devam etti:

“Şimdi konu daha da hassas… Konu çocuklarımız… Salgını kontrol altına alıp, günlük vaka sayılarını sıfırlamadan okulları açmayın. Açarsanız, bugün gelinen noktayı bile arar durumunda olacağız. Salgın çok daha hızlı yayılacak. Çocuklarımız hastalanmaya başlayacak. Kıbrıs'ta, okuldan çıkan çocuklar genelde nenelerinin, dedelerinin yanına gider. Bu virüsü bilmeden ve istemeden yaşlılarımıza taşımamız çok vahim sonuçlar doğuracak. Uyarıyoruz; Ne çocuklarımızın ne de yaşlılarımızın sağlığına zarar gelmesini bu toplum kaldıramaz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu13 Ağustos 2020 Perşembe 10:23
  • Ülkeye Kaçak Giriş Yaparken Yakalandılar13 Ağustos 2020 Perşembe 10:16
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sosyal Güvenlik Primleri İle İlgili Yeni Düzenlemeyi Olumlu Karşıladığını Duyurdu13 Ağustos 2020 Perşembe 10:08
  • Başbakan Tatar, Anadolu Ajansının 100. Yılını kutladı13 Ağustos 2020 Perşembe 09:51
  • Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri: “lefke kaza mahkemesi binasının tamiratı tamamlansın”13 Ağustos 2020 Perşembe 09:43
  • Yat Hırsızlarına ek tutuklama talebi13 Ağustos 2020 Perşembe 09:41
  • Saksı İçersinde Uyuşturucu bulundurmuştu Teminatla serbest kaldı13 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
  • Sigortalar Dairesi’nde Bugün 4 Saatlik Uyarı Grevi Var13 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
  • Çeler: Başta Çalışma ve Sağlık Bakanlığını, sonra da tüm hükümeti acil önlemler almaya davet ediyorum13 Ağustos 2020 Perşembe 09:00
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 13 Ağustos 202013 Ağustos 2020 Perşembe 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti