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"Asıl sorun şu, CHP'nin solu benim sağıma denk geliyor"

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Türkücü Yavuz Bingöl, Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu'nun "CHP'ye sitemimiz çok büyük. CHP artık Atatürk'ün partisi değil" eleştirisine katıldığını söyledi. Bingöl, "CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor" dedi.
"Asıl sorun şu, CHP'nin solu benim sağıma denk geliyor"

Sabah'tan İlker Gezici'ye konuşan Yavuz Bingöl, Köroğlu'nun CHP'ye yönelttiği eleştirinin arkasında durması gerektiği görüşünü dile getirdi.

 

"Ne kadar güzel söylemiş Derya Köroğlu. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış" diyen Bingöl, devamında "Daha ne kadar değerlerini kaybedecekler farkında değiller. Partiyi yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler hiç anlamış değilim zaten" ifadesini kullandı.

Bingöl, sözlerini şöyle noktaladı:

"10 seçimden yenilgiyle çıktılar. Asıl sorun şu; CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor."

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