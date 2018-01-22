Asım İdris: Bu ülkede bir "madımak" olayı yaşamak istemiyoruz

Asım İdris, Afrika gazetesi önünde yaşananlarla ilgili, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

"Afrika gazetesi'nin önünde yaşananları izliyorum. Bu ülkeyi bu güne kadar yönetenler ve bundan sonra yönetecekler size sesleniyorum; bu ülkede bir "madımak" olayı yaşamak istemiyoruz. Aklınızı başınıza toplayın.

2013'ten bu yana bu memleketin dönüşümü ve gittiği çatışma ortamı için uyarılar yapıyorum.

Üzülerek görüyorum ki daha çok kötü günler göreceğiz.

Herkesi aklı selim olmaya, yeni oluşan meclisi de uyanmaya davet ediyorum.

Bu olaylar karşısında susan değil korkusuzca konuşan ve tedbir alan meclis istiyorum.

Secim oncesi hani oy kaygısı ile konuşmuyordunuz ya, işte bunun bedelini ödüyor bu güzel ada ve ödemeye devam edecek. Siz secimi ve koltukları düşünmeye devam edin.

Ülkemde çok kırgın ve üzgünüm..."