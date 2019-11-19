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Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı

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Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı
Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya’da karaya vuran ve çevredekiler tarafından kurtarılan ‘gagalı balina’nın, askeri tatbikatta meydana gelen patlamalar ve güçlü sonar sinyalleri nedeniyle yönünü şaşırdığını söyledi.

Finike’de 16 Kasım Cumartesi günü kıyıya vuran ve gözüne kanca battığı tespit edilen gagalı balina, vatandaşlar ve görevliler tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Balinaların birbiriyle ses çıkararak iletişim kurduğunu ve nadiren kıyıya vurduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi: “Geçen hafta Akdeniz’de büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. Askeri bir tatbikattı. Tatbikat sırasında kullanılan güçlü sonarlar ve atış sırasındaki güçlü patlamalar, bu türden canlıların yönlerini şaşırmasına neden olur. Balinalar ağırlıklı olarak işitme merkezlerinin etkilenmesi sonucu karaya vururlar.”

 

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