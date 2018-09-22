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Assange: Özgürlüğü yaşayan son kuşağız

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WikiLeaks kurucusu Julian Assange, küresel ağın gelişmesiyle yakın gelecekte her bir insana ait verilerin devlet kurumlarının elinde olacağından şu anda dünyaya gelen insanların dünyanın son özgür kuşağı olduğunu belirtti.
Assange: Özgürlüğü yaşayan son kuşağız

Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde 2012'den beri kalan Assange, Barcelona’daki Dünya Etik Veriler Forumu’nun Russia Today (RT) televizyonuna sunduğu röportajda, yakında tüm insanların hükümetlerin ve devlet kurumlarının küresel veri tabanlarına dahil edileceğini söyledi.

 

Assange, “Şu anda doğmakta olan bu kuşak, son özgür kuşaktır. Siz doğuyorsunuz ve hemen ya da bir yıl sonra tüm dünya sizi biliyor” ifadelerini kullandı.

“Şimdi çocuklar, bir anlamda, ilişkilerini dünyanın tüm büyük ülkeleriyle görüşmek zorunda” diyen WikiLeaks kurucusu, günümüzde nerede yaşayacağına karar verebilen ve kendi seçimini yapan çok az insan kaldığını vurgulayarak, “Bu biraz totalitarizm kokuyor” dedi

Assange, yapay zekanın hacker saldırılarını otomatikleştirmeyi öğrendiğinde siber mekandaki düşmanca eylemlerin ölçeğinin hızla büyüyeceğini de sözlerine ekledi.

Bu röportajın ardından Ekvator’un Londra Büyükelçiliği’nin interneti kesildi.

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