AstraZeneca, aşısı için '65 yaş üzerine yüzde 8 etkili' diyen Alman medyasının iddialarını reddetti

Oxford Üniversitesi ile birlikte Covid-19 aşısı üreten İsveçli AstraZenaca firması, Alman basınında çıkan "AstraZeneca'nın aşısı 65 yaş üstünde yüzde 8 etkili" iddialarını reddetti. AstraZenaca, "İddialar tamamen asılsızdır" dedi.

Son bilimsel verilere göre, AstraZenaca-Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen AZD1222 adlı aşının yüzde 62 ile 90 arasında etkili olduğu belirtilmişti.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild ile Handelsblatt'ın yaptıkları son haberlerde, AstraZenaca-Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısının gençler ve orta yaşlılarda ortalama yüzde 70, 65 yaş üstünde ise yüzde 8 oranında etkili olduğu öne sürüldü.

Handelsblatt medya grubu gazetecisi Gregor Waschinski sosyal medya hesabında, firmanın "65 yaş üstü kişilerde denenen aşı hakkında sınırlı bilgi paylaştığını, klinik deneylere 65 yaş üstü kişilerin yeterli katılımının sağlanmadığını" yazdı.

Waschinski ayrıca Oxford-AstraZenaca'nın aşı sonuçlarını gözden geçirme sürecinde çalkantılı bir dönem geçirdiğini belirterek, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ile İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) aşıyla ilgili verdiği acil durum kullanım onayı verilerinin birbirleriyle örtüşmediğini ifade etti.

Firmadan yapılan açıklamada ise Alman basınında çıkan "AstraZeneca-Oxford'un geliştirdiği aşının 65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde etkinlik oranının yüzde 8" olduğuna dair çıkan haberler "tamamen yanlış ve asılsızdır" denildi.

AstraZeneca: MHRA ve JCVI aşımıza onay verdi

AstraZeneca'nın açıklamasında, "Kasım ayında The Lancet dergisi, geliştirdiğimiz aşının ikinci dozdan sonra yaşlıların yüzde 100'ünde antikor üretimine güçlü katkı yaptığını yazdı. Bunun yanında İngiliz MHRA kurumu ve Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi (JCVI) aşımızın doz ayarlaması yapılmadan acil kullanımına onay vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Firma ayrıca The Lancet'in değerlendirmesinde "aşının yaşlı insanlarda gençlere göre daha iyi tolere edildiğini" ve bağışıklık sistemini güçlendirmede de "her yaş grubunda benzer sonuçların" ortaya çıktığını aktardı.

AstraZenaca-Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen AZD1222 aşısı ilk olarak geçtiğimiz kasım ayında 560 kişi üzerinde denenmişti. Deneklerin 160'ını 65 yaş üstü, 240'ı ise 70 yaş üstü oluşturmuştu.

Geçtiğimiz aralık ayında 11 bin 600 kişide yapılan daha geniş kapsamlı testlerdeyse aşının ikinci doz alındıktan sonra ortalama yüzde 70.4 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.

Ursula von der Leyen'den AstraZeneca'ya tepki

Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması Astra-Zeneca, ortaklaşa geliştirdikleri Covid-19 aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) lisans alabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulunmuş, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot'u telefonla arayarak koronavirüs aşılarının tedarikinde yaşanan gecikmeden ötürü tepki göstermişti.

AstraZeneca-Oxford Üniversitesi ortaklığıyla anlaşması bulunan Hindistan Serum Enstitüsü, geçtiğimiz ay 2021 yılı içerisinde 1.5 milyar olan yıllık aşı üretim kapasitesini 2.5 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.