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Asya Kaplan Sivrisineğine karşı biyolojik mücadele çalışmaları başladı

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Son yıllarda Türkiye'de de görülmeye başlanan Asya Kaplan Sivrisineği, sarı humma, zika, Batı Nil virüsü enfeksiyonu gibi birçok hastalığı taşıyabiliyor.
Asya Kaplan Sivrisineğine karşı biyolojik mücadele çalışmaları başladı

Vampir sivrisinek de denilen Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı, kimyasal pestisitlerin işe yaramadığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Necla Birgül İyison,  biyopestitit çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Güneydoğu Asya kökenli olan ve Avrupa kıtası ülkelerinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği son yıllarda İstanbul’da da görülmeye başladı. Oldukça istilacı ve saldırgan olduğu belirtilen bu sinek için Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Necla Birgül İyison ve ekibi biyopestitit geliştirmek için çalışmalara başladı.

KİMYASALLARA KARŞI DİRENÇLİ

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İyison şunları söyledi:

“Çok agresif bir sinek. Giysilerin üzerinden bile ısırıyor ve kanla besleniyor. En önemli özelliği, diğer sivrisinekler gibi bunlar da hastalık taşıyor. Bu sivrisineğe karşı kimyasal pestisitler kullanıyor. Sinekler bu kimyasallara karşı bir direnç oluşturuyor. Bu yüzden etki etmiyor.

*Biz de biyoloji olarak bir pestisit üretimi yapmak istedik. Bir bakteri türü besin olarak sineklerin larvalarına veriliyor. O larvalarla beslendiği zaman bağırsaklarında aktif hale geliyor ve bu da onların ölümüne sebebiyet veriyor. Bu laboratuvarda o bakteri proteini yapılıyor. Bunların mekanizması bilinmiyor, bu yüzden yapılarını anlamak için proteinlerin çalışmalarını inceliyoruz” diye konuştu.

“VAMPİR SİVRİSİNEK DİYORLAR”

Özellikle Kilyos, Sarıyer ve Beykoz’da sıkça görülen sinekten bölgede yaşayan vatandaşlar da rahatsız. Kilyos’ta yaşayan Mustafa Baltacı, “Vampir sivrisinek diyorlar. Isırdığı yeri yara yapıyor. Önceki yıllarda yoktu bu sene görüldü. Yaralarım hala duruyor. Isırdığı zaman geçmiyor ve çok kaşınıyor. Özellikle çocukları çok ısırıyor” dedi.

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