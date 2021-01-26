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Atalay; Girne ve Lefkoşa'da namazlar evlerde

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Atalay; Girne ve Lefkoşa'da namazlar evlerde
Atalay; Girne ve Lefkoşa'da namazlar evlerde

İşte açıklama;

Lefkoşa ve Girne' de pozitif vakaların artması üzerine Bakanlar kurulunca alınan kararın ardından, Din İşleri Başkanlığımız şu açıklamayı yapmıştır.

Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda, Lefkoşa ve Girne’de sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Başkanlığımızca her iki ilçede, Bakanlar Kurulunca belirlenen yasak süreleri sona erinceye kadar ibadetlerin evlerde yapılması tavsiye edilmektedir.

Bu ilçelerde zorunlu görev yapmakta bulunan, dışarıda çalışan inananlar, namazlarını son cemaat mahallinde kılabilirler.

Müslümanlar olarak sağlık kurallarına uygun davranmanın yalnızca sağlık ve yasal zorunluluk olmadığını, dini olarak da zorunluluk olduğunu daima hatırımızda tutmalıyız. Duamız, insanlığın Covid afetinden en kısa zamanda kurtulmasıdır.

Prof. Dr. Talip Atalay

KKTC Din İşleri Başkanı

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