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Ataoğlu ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Down Sendromlu bireylere yönelik toplumsal tutumların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

 

2011 yılında Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa, olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, Birleşmiş Milletler 21 Mart’ı Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan etmiştir.

 

Bu günün anlam ve önemini çok iyi biliyor ve güne dikkat çekmek istiyoruz.

 

Yüzyıllar boyunca, Down sendromlu insanlar sanat, edebiyat ve bilimde yer aldıklarını görüyoruz. Sendromun ilk kez on dokuzuncu yüzyılda, İngiliz doktor John Langdon Down tarafından doğru tanımı yapıldı. Down sendromuna 800 ile 1000 doğumda bir rastlanmaktadır. Ülkemizde hamilelik döneminde yapılan tarama testleri neticesinde bu oranın son yıllarda düştüğünü biliyoruz.

 

Down Sendromu’nun genetik düzensizlik sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumudur. Bunun sonucunda ortaya çıkan hastalığa verilen isim Down Sendromu’dur.  Dünyada yaklaşık 6.5 milyon Down Sendromu olan birey bulunmaktadır.

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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü gibi özel günlerde bu bireylere yönelik toplumsal tutumların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. “Hepimiz Birer Engelli Adayıyız” ile başlayan açıklamaların artık yerini “Tüm Engelliler Normal Birey Adayıdır” ile başlayan açıklamalara bırakması gerektiği düşüncesindeyim. Bu bilinç ve sorumluluk ile hükümet olarak  üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

 

Down Sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları tek dileğimizdir. Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha eğlencelidir. Çünkü Down Sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, 21 Mart’ın eşit olduğumuzun ve aramızdaki bir sayı farkın “fark” olmadığının anlaşıldığı bir gün olması dileklerimle.”

 

 

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