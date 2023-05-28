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Ataoğlu Erdoğan'ı Kutladı

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Ataoğlu Erdoğan'ı Kutladı
Ataoğlu Erdoğan'ı Kutladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

 

“Türkiye Cumhuriyeti’nde tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğanı en içten dileklerimle kutlarım. Bu büyük zaferiniz, Türk milletinin size olan güveninin bir göstergesi ve liderliğinizin takdir edildiğinin bir kanıtıdır.

 

Sayın Erdoğan Türkiye'nin kalkınması ve refahı için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmüş, gösterdiği liderlik, cesaret ve vizyon sayesinde Türkiye’nin büyük başarılar elde etmesine imkan sağlamıştır.

 

KKTC olarak, Türkiye'nin istikrarı ve gelişimi için Sayın Erdoğan’ın liderliğinde atılan adımları desteklemekteyiz. Güçlü Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istikrar ve refahın teminatı olduğunu biliyoruz.

 

Sayın Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, Türkiye'nin daha da ileriye taşınmasına ve Türk halkının refahının artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Erdoğan’ın başarılarılarının devamını diler, gelecekteki görevinde başarılar ve kolaylıklar temenni ederim.

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