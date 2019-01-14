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Ataoğlu: “Gençlerinin KKTC’den bağlarını koparmamaları için çalışıyoruz”

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’den gelen Türk Toplumu Futbol Federasyonu As Başkanı Osman Ercen ve Yeniboğaziçi Londra Futbol Takımı Başkanı Erdoğan Baca’yı kabul etti.
Ataoğlu: “Gençlerinin KKTC’den bağlarını koparmamaları için çalışıyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’den gelen Türk Toplumu Futbol Federasyonu As Başkanı Osman Ercen ve Yeniboğaziçi Londra Futbol Takımı Başkanı Erdoğan Baca’yı kabul etti.

Kabulde konuşan Osman Ercen, kısa zaman önce KKTC’de 15 Kasım kutlamalarına katıldıklarını ifade ederek, yeniden Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeniboğaziçi Londra ve Yeniboğaziçi Kıbrıs takımları arasında dostluk maçı yapmak için geldiklerini söyleyen Ercen, gençlerin kaynaşması adına bu tür etkinlikleri sık sık yapma arzusunda olduklarını belirtti.

Yeniboğaziçi Kıbrıs Başkanı Mehmet Karaşahin'in kendilerini çok güzel ağırladığını da değinen Ercen, tüm kulüplerin bu tür organizasyonlarda bir araya gelmeleri için Bakan Ataoğlu’ndan her zaman olduğu gibi destek olmalarını istedi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise kafileye eşlik eden Osman Ercen ve Erdoğan Baca’ya böylesi etkinliklere önem verdikleri için teşekkürlerini sunarak, etkinliklerin dahada artması gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, böylesi etkinliklerin gençler arasında bir köprü oluştuğunu, bu nedenle Türk Toplumu Futbol Federasyonu’na daha fazla görevler düştüğünü belirtti.

Bakanlık olarak İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilgili olarak bazı projeleri olduğuna değinen Ataoğlu, gençlerinin KKTC’den bağlarını koparmamaları yönünde çalışmalar yürürttüklerini anlattı.

Gençlerin kültürel değerlerine sahip çıkmaları ve kaynaşmaları için her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getiren Ataoğlu, TTFF ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

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