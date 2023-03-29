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Ataoğlu: Kütüphaneler insanlık tarihinin sığınağıdır

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘Kütüphane Haftası’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu: Kütüphaneler insanlık tarihinin sığınağıdır

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Kütüphaneler insanlık tarihinin sığınağı, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazineleridir.

 

Kitaplar, tarihler ve uygarlıklar boyunca doğru sözler ve örnek yaşantılarla doludur. Bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılardır.

 

Okumak geleceğimizi aydınlatırken aynı zamanda bizi dünyadaki gelişmelerden ve değişmelerden de haberdar eder. Bilgiye ulaşmayı sağlayan yollardan biri de insanlara bilgi hazinelerinin kapılarını açan kütüphanelerdir.

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Bilgi çağında olmamıza ve farklı teknolojik depolama yöntemlerinin var olmasına rağmen, kitaba ve kütüphaneye olan ihtiyaç halen devam etmektedir. Unutmayalım ki, kitaplar vazgeçemeyeceğimiz ve vefakar dostlarımızdır.

 

Eğitim hayatımızın vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğumuzu canlı tutarak çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamalıyız. Okuma sevginizin hiç eksilmemesi dileğiyle, Kütüphane Haftası’nı kutluyor, tüm kütüphane çalışanlarımıza kolaylıklar, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.”

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