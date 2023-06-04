Ataoğlu: “Plastik atıklar dünyayı tehdit ediyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile mesaj yayınladı.

Ataoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Birleşmiş Milletler tarafından 2023 Dünya Çevre Günü’nün teması “Plastik Kirliliğine Çözüm” olarak belirlenmiştir.

Yapılan birçok araştırmada Akdeniz’den alınan derin suyu örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptanmış. Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düştüğü ve sorunun en büyük kısmını da kullanıp attığımız tek kullanımlık plastikler oluşturduğu birçok bilimsel çalışmada ortaya konmuştur. Bu durum ülkemizi ve tüm dünyayı ciddi derecede tehtit ediyor.

Bu amaçla, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak ülkemizde yaşanan plastik kirliliğinin önlenmesi amacı ile 11 Ocak 2023 tarihinde Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına ilişkin Tüzüğü hazırladık, bahse konu Tüzük 11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürülüğe girecektir.

Bakanlık olarak AB’nin çevre konularında yürütmekte olduğu çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Çevrenin korunmasına ilişkin AB düzenlemelerine uyum, soluduğumuz havanın kalitesinin iyileştirilmesini, atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye katkıda bulunmasını, kamuya açık ortamlarda gürültü kirliliğinin önüne geçilmesini sağlamakta, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir ortamda yetişmesini güvence altına almaktadır.

Bu çalışmalar çerçevesinde, Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izlenebilmesi için Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kurulması ile ilgili Bakanlığımızın ihalesi Merkezi İhale Komisyonu tarafından karara bağlanmış ve ilgili firma ile sözleşme imzalanmıştır. İhale kapsamında Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin pilot kabini Bafra Atık Su Arıtma Tesisine kurulmuştur. Çevre Koruma Dairesi’ne gerekli olan ekipmanlar kurulmuş ve sistem çalışmaya başlanmıştır. Sistemin bakımı ihale kapsamında ilgili şirket tarafından yapılmaktadır.

Yeni yönetmelik hazırlanarak 14 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili bilinen mevcut tesislere Aralık ayı sonunda yazı yazılmış ve bilgilendirme yapılmıştır. Yönetmeliğe göre mevcut tesisler Dairemize başvuruda bulunarak deşarj izni almak zorundadır. Yapılan başvurular sonunda Dairemiz gerekli incelemeyi yapıp deşarj izni verecektir. Tesislerin izin tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kabinlerini kurmaları gerekecektir. Bu sürenin Ağustos olacağı öngörülmektedir. Böylece sisteme bağlanan tesisler 7/24 izlenecektir. Başvurular yapılmaya başlanmıştır.Dairemizin başvuruları değerlendirmesi devam etmektedir.

AB tarafından finanse edilen, peyniraltı sularının berteraf ve/veya geri dönüşümü ile igilli çıkacak sonuca göre sorunun giderilmesi için ciddi bir adım atılmış olacaktır.

AB tarafından finanse edilen ve Atık/Atık Su konularında Kapasite Geliştirme projesi başarıyla tamamlanmıştır. Bu projenin devamı olacak ve AB’ye sunulan yeni Çevre Konusunda Kapasite Geliştirme projesi kabul edilmiştir. Projenin şartnamesi hazırlanmıştır. İhale ön duyurusu yapılmıştır. Ön eleme yapılmıştır. Tam ihale prosedürünün 2023 yılı içerisinde tamamlanması ve projenin uygulamaya başlanması beklenmektedir. Proje, tüm çevre konularını kapsayacaktır.

Temiz Plaj Projesi; plajlar için yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetimler ve plaj işletmelerini zorlamaktadır: Gönüllülük esasına dayanmaktadır. “TEMİZ PLAJ” kriterlerine sahip plajlarımıza bu çevre ödülü verilecektir. “TEMİZ PLAJ”, Mavi Bayrak’a benzer bir bayrak şeklinde olacaktır. Proje başlama aşamasındadır.

Çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla oluşturulan Temiz Plaj projesi dört ana başlıkta toplanmaktadır.

Çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme Yüzme suyu kalitesi Çevre yönetimi Güvenlik ve sunulan hizmetler

Temiz Plaj Ödülü için yirmi dokuz kritere uygun ve bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle verilecek ve her yıl aynı işlem tekrarlanacaktır.

Hava kalitesi izleme ağı ile KKTC genelinde 11 noktada günde 24 saat kesintisiz hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği yaparak Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı kurmuştur. Kullanıcı eğitimleri başlamış olup kömür analizleri laboratuvarda yapılmaya başlanmıştır. Elektrik Santralları için ülkeye ithal edilen fuel oil için kükürt içeriği analizi Sanayide kullanılmak üzere ithal edilen taş kömürü, linyit kömüründe kükürt içeriği analizi ve ülkeye ithal edilen mangal kömüründe aşağıda belirtilen analizler (sabit karbon, nem, kül)

Çevresel Gürültünün İzlenmesi Projesi devam etmektedir. Söz konusu projenin hayata geçmesi ile belli yerlere Sürekli Gürültü İzleme Sistemleri kurulacaktır. İhalenin sonuçlanıp izleme sisteminin devreye girmesi 2024 yılının ilk yarısını bulması beklenmektedir.

Hava kalitesi izleme ağının iyileştirilmesi projesi, hayata geçmesi ile mevcut hava kalitesi ölçüm istasyonlarında bazı yenilikler yapılacaktır. İhalenin sonuçlanıp yeniliklerin yapılmasının 2024 yılının ilk yarısını bulması beklenmektedir.

Toplamda 3000 öğrenci, yaban hayat, geri dönüşüm, uygulamalı kompost, iklim değişikliği konularında eğitime katılmıştır. Bu çalışmalara önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Dönem içerisinde Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Sempozyum ve Çalıştayı, Kıbrıs Türk İşitme Engellileri Vakfı işbirliğinde işitme engelli vatandaşlara da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile uygulamalı eğitimler vb çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca Çevre bilincinin artırılması için yaygın çevre eğitimi çalışmaları yapılacaktır. Ülke doğasını, flora ve faunasını tanıtıcı, koruyucu bilgileri içeren çevre konusundaki eğitimle ilgili hazırlanacak programlar uygulamaya konacaktır. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri de desteklenecektir.

Okullara geridönüşüm kutularının ve kompost kurularak, eğitimler verilmiştir.

Çevre standartlarının ülkemizde uygulanması yönünde atılacak her yeni adım, halkımızın hayat kalitesi ve refah düzeyini daha da yükseltecektir. Çünkü çevre bizimdir hepimizindir”.