Ataoğlu'ndan, "özel izin" konusunda sert çıkış:“Kamuoyuna yalan söyleyen bir bakan ile karşı karşıyayız”

Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz itibariyle yurtdışından gelişlerde karantina mecburiyetinin kalkacağı yönünde karar ürettiğini ve bu çerçevede Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklerin işlerine karantina koşulu ile gidebildiğini belirten DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’den özel izinle ülkeye bir heyetin geldiğini ve söz konusu kişilerin karantinasız bir şekilde ülkede konakladığının kamuoyu gündemine düştüğünü belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in, söz konusu grubun özel izinle ve karantinasız olarak Lapta Marina Projesi için geldiklerini ifade ettiğini belirten Ataoğlu, “Ancak belli ki Turizm ve Çevre Bakanı doğruları ifade etmeyerek kamuoyunu yanıltmış ve açıkça söylemek gerekirse yalan söylemiştir” dedi.

“Kamuoyuna yalan söyleyen bir bakan ile karşı karşıyayız”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un, Üstel açıklamasına binaen bir olaydan ne ilgisi ne de bilgisi olduğunu açıkça ifade ettiğini vurgulayan Ataoğlu, “Böyle bir skandala devletin adını karıştıran Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i şiddetle kınıyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Bununla birlikte Lapta Belediyesi ile ile ilgili olarak söylediklerinin bizzat Lapta Belediye Başkanı tarafından yalanlanmasını ise skandal olarak niteliyoruz. Maalesef ki kamuoyuna yalan söyleyen bir Turizm ve Çevre Bakanı ile karşı karşıyayız.”

“BAŞBAKAN GÖRMEM, DUYMAM, BİLMEM OYUNU OYNUYOR”

Ülkenin, salgın ve sağlıkla alakalı bir konuda yalan beyanlar ve inkarlarla çalkalandığı sırada, “en önemsiz konularda bile fikir beyan eden Başbakan Ersin Tatar’ın ise görmem, duymam, bilmem oyununu oynadığını” söyleyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Devletin kuralları ayaklar altına alınarak, ülkeye hangi amaçla geldiği bilinmeyen ayrıcalıklı bir zümre için tüm kararlar torpille çiğnenirken, Başbakan Tatar, Pazar tatilini yapmayı tercih etmiştir.”

“KKTC'YE ÇOK YAZIK EDİLİYOR”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bir hukuk devleti olan KKTC, maalesef ki tüm kurumları ve kurallarına rağmen, ciddiyetten uzak olarak bir kasaba kaymakamlığı gibi idare edilmeye çalışılmaktadır. Kabinenin birbirinden habersiz, yalan yanlış beyanlarla kamuoyunu yanılttığı gayrı ciddi ve kaotik bir dönemden geçmekteyiz. Bu noktada, hükümetin hüküm etmekten aciz hali için KKTC’nin düşürüldüğü bu durumdan DP olarak hicap duymaktayız. Hicap duymaktan öte, ülkemizi bu hale düşüren bu hükümetten utanç duymaktayız.”