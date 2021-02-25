Atatürk'e hakaretten 1 yıl 6 ay hapis cezası alan araştırma görevlisi, ceza için “Şeref madalyası” dedi

Marmara Üniversitesi ‘Araştırma Görevlisi’ Furkan Bölükbaşı, Ekşi Sözlük'te Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle aldığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasını “Şeref madalyası” olarak niteledi. Cezasında ‘İyi hal indirimi’ uygulanan Bölükbaşı, serbest bırakıldı.

Bölükbaşı, 2017 yılında sosyal medya ve Ekşi Sözlük’te Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptı, yorumda bulundu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, avukatı Taner Kazanoğlu aracılığıyla Bölükbaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bölükbaşı’nın “Atatürk’ün hatırasına hakaret etmek, Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Suç işlemeye tahrik etmek, Halkı birbirini öldürmeye tahrik etmek” suçlarını işlediği belirtildi.

Bölükbaşı hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’unda düzenlenen Atatürk’e ‘alenen hakaret etmek ve sövmek’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bölükbaşı davanın 23 Şubat 2021 tarihli karar duruşmasında paylaşımı kendisini yapmadığını ve Ekşi Sözlük’teki yorumlarının da suç unsuru oluşturmadığını ileri sürdü.

"Hükmün açıklanması ertelendi"

Bölükbaşını avukatı da müvekkilinin dava konusu paylaşımları yapmadığını ileri sürerken, Ekşi Sözlük’teki yorumları içinse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin çok çeşitli kararlarıyla ortaya koyduğu gibi Kemalizm ideolojisine yapılan ifade hürriyeti kapsamındaki eleştirilerdir” dedi.

Mahkeme, Bölükbaşı’nun suçu basın yoluyla işlediğini ve bu suçu birden çok kez tekrarladığını belirterek, önce 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Bölükbaşı’na ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak, cezasını 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını erteledi. Bölükbaşı’nın 5 yıl içerisinde benzer bir suçu işlemesi durumunda, bu hapis cezasını da yatması gerekecek.

Hilal Kaplan destek oldu

Bölükbaşı, hapis cezasını sosyal medya hesabından “Şeref madalyası” olarak değerlendirdi ve ceza almasına neden olan ifadelerin yer aldığı yazılı bir açıklama yayımladı. Bölükbaşı’na sosyal medyadan ‘gazeteci’ Hilal Kaplan gibi isimler destek oldu. Kaplan, Bölükbaşı’na verilen ceza için “İfade özgürlüğü savaşçıları sessiz çünkü dertleri ifade özgürlüğü değil; bize istedikleri gibi hakaret etme ve sindirme özgürlüğü” dedi.