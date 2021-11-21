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Atelier Arkın’ın Resim Ve Seramik Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde

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Atelier Arkın’ın Resim Ve Seramik Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde
Atelier Arkın’ın Resim Ve Seramik Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde

 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olan Atelier Arkın’ın yıl sonu sergisi, 19 Kasım Cuma akşamı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen koktely ile ziyarete açıldı. 

ARUCAD’ın Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteren Atelier Arkın, ilk kursiyer sergisini, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen kokteyl ile sanatseverlerlerle buluşturdu. Gecenin açılış konuşmasında ARUCAD’dan duyduğu gururu dile getiren Kurucu Erbil Arkın, “Bu sergiyi hayata geçiren hocalarımıza, kursiyerlerimize ve Girne Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.        
 
Adalı sanatçılardan ve halktan birçok kişinin katılım gösterdiği açılış kokteylinde konuşma yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi şu ifadelerde bulundu: “ARUCAD’ın düzenlediği hemen her sanat etkinliğinde olduğu gibi bu gecede de bizleri yalnız bırakmayan sanatsevere, sanata ilgi duyan herkese aramızda oldukları için teşekkür ederim. ARUCAD’ın vizyonu doğrultusunda sürdürdüğü, sanatı Ada’da canlı tutma çabasının bu sergide de vücut bulduğunu görmek, sanatçı ve tasarımcı yeni insanlar yetiştirmek Üniversitemiz adına büyük gurur verici. Başından beri ciddi emek vererek bu eserleri üreten Atelier Arkın kursiyerlerinin başarılarını tebrik eder, devamını dilerim.”       

Gecede, Atelier Arkın Direktörü Yusuf Baydal ise kursiyerlerle birlikte uzun süredir yürüttükleri çalışmaları ARUCAD ve Girne Belediyesi işbirliği ile sergileme fırsatı bulabildikleri için duyduğu heyecanı ve minneti dile getirdi. Baydal, kursiyerleri yetiştiren seramik ve resim eğitmenleri, Mümine Özdemirağ Yağlı, Tülay Okan, Gülgün Elitez ve Yılmaz Kastanbollu’ya ayrıca teşekkür etti. 

Atelier Arkın’ın resim ve seramik kurslarında ortaya çıkan çalışmalarının izleyiciyle buluştuğu sergi, 24 Kasım Çarşamba gününe kadar Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacaktır. Sergi girişinde, izleyicilerin AdaPass veya son iki günlük Negatif Antijen sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.  

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