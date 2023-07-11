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Atlantik Okyanusu'nda kaybolan 3 tekneden birine ulaşıldı

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İspanya Sahil Güvenliği, Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan ve Atlantik Okyanusu'nda kaybolan 3 tekneden birine ulaştı.
Atlantik Okyanusu'nda kaybolan 3 tekneden birine ulaşıldı

İspanya Sahil Güvenliği, Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan ve Atlantik Okyanusu'nda kaybolan 3 tekneden birine ulaştı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'ın yaklaşık 15 gün önce, farklı zamanlarda Senegal'in güney kıyılarından yola çıkan 60, 65 ve 200 düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kayıp olduğu uyarısından sonra İspanya Sahil Güvenliği harekete geçti.

İlk olarak bölgeye arama uçağı gönderen İspanyol ekibin, 200 düzensiz göçmeni taşıyan tekneyi Büyük Kanarya Adası'nın 132 kilometre kadar güneyinde bulduğu ve daha sonra buraya bir tekne yönlendirdiği bildirildi.

Sahil Güvenlik, 200 düzensiz göçmenden sağlık durumu kötü olan 6'sı kadın 86 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerin karaya ulaştırılmaları ve kayıp olan diğer iki tekneyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

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