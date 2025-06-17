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Atlılar Köyü'nde Arazide Yangın: 60 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Ağıllar Bölgesi’nde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm kıraç arazi ile 10 dönüm zeytinlik alan yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Atlılar Köyü'nde Arazide Yangın: 60 Dönüm Alan Zarar Gördü

17 Haziran 2025 tarihinde saat 10.15 sıralarında, Atlılar Köyü Ağıllar Bölgesi’nin kuzeybatısında bulunan bir arazide yangın meydana geldi. Alevlerin hızla yayılması sonucu yaklaşık 50 dönümlük kıraç alan içerisindeki maki bitki örtüsü ile 10 dönüm zeytinlik alan tamamen yandı.

Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ise halen sürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor

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