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Avcıoğlu:''Arıklı Gerçekleri Söylemiyor''

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı‘nın açıklamalarına cevap vererek, Mors Ltd‘ye avantaj sağlandığını söyledi
Avcıoğlu:''Arıklı Gerçekleri Söylemiyor''

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı‘nın açıklamalarına cevap vererek, Mors Ltd‘ye avantaj sağlandığını söyledi

Detay - Sosyal Medya

İşte Avcıoğlu’nun açıklaması:

İddialar haberde, peki gerçekler nedir?

Gerçekler şu şekildedir:

1-) 2018-2019-2020 yıllarında çıkılan Yakıt İhalalerinin tamamı Uluslararası İhale idi.

2-) 2020 yılında çıkılan Uluslararası İhale Hükümetin düşmesi akabinde gerekli olan Bakanlar Kurulu Kararının zamanında üretilememesi sebebiyle Ulusal İhaleye çevrilmiştir.

3-) Ulusal İhaleye katılmak için 5 firma dosya almıştır.

4-) İhaleye katılabilmesi için Ulusal İhalenin iptal edilmesinin ana gerekçesi olan TPIC, 2019 yılı Yakıt İhalesine de katılmış, ihaleyi kazanan firmadan yaklaşık %25 daha pahalı bir teklif atmıştır.

5-) İhale Şartnameleri KIBTEK Web sayfasında ihalelere katılacak olan firmaların görüşlerini almak amacıyla taslak olarak yayınlanmaktadır.

6-) Ulusal İhalenin iptali sebebiyle, yeni yakıt ihalesinin tamamlanmasına kadar Mors Ltd’den yakıt alımına devam edilecektir, dolayısıyla Mors Ltd’e avantaj sağlanmıştır.

7-) Mevcut sözleşmenin verdiği imkan, sözleşme sonundan itibaren maksimum 3 ay daha yakıt alınabilmesidir, bu süre sonunda hala ihale süreci tamamlanmamışsa ki öyle olması öngörülüyor, Bakanlar Kurulu Kararı ile TPIC veya bir başka firmadan ihalesiz yakıt alınacak, böylece bir firmaya daha ayrıcalık ve avantaj sağlanmış olacaktır.

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