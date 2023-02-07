Avrupa basınında deprem 1. haber olmaya devam ediyor

Avrupa’da yayın yapan gazete, televizyon, internet sitesi ve radyolar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlere, haberlerinde geniş yer verdi.

Manşetlerde depremlerin yıkıcılığı ve kurtarma ekiplerinin mücadelesi ön plana çıkarıldı.

İspanya

İspanyol basınından El Pais, El Mundo ve La Vanguardia gazeteleri depremi manşetlerine taşıdı.

El Pais’in haberinde, “İki büyük deprem en az 3 bin 700 ölüme neden oldu. Binlerce bina çöktü. Kaybolanlar, yıkıntılarda aranıyor.” ifadesi kullanıldı.

El Mundo gazetesi de “Türkiye ve Suriye’de binlerce ölü var. Yüzlerce insan yıkıntıların altında. Kan bağışı ve gıda yardımı için büyük kuyruklar var. Yıkım, savaş, ekonomik çöküntü ve açlığın görüldüğü bir bölgeyi (Suriye) vuruyor. Bölge halkı, ‘Savaş yıllarında asla böyle bir şey görülmedi. Durum, bombalardan çok daha zor’ diyor.” şeklindeki değerlendirmelere yer verdi.

La Vanguardia gazetesi de “Yıkıcı deprem, Türkiye ve Suriye’de binlerce kişiyi öldürdü” başlığıyla verdiği haberde kurtarma ekiplerinin, enkaz altında hayatta kalanları aramaya devam ettiğini vurguladı.

Depremlerin etkilendiği 10 ildeki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için İspanya’dan çok sayıda sivil yardım ekibi, itfaiyeci ve asker giderken, İspanyol gazetecilerin de bölgeye gittiği görüldü.

Depremler, İspanyol televizyonlarında da ilk haber olarak veriliyor ve kurtarma çalışmaları canlı olarak yayımlanıyor.

Almanya

Alman basınında deprem haberleri, Tagesspiegel, Die Welt, Süddeutsche Zeitung ve Bild gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

Tagesspiegel, birinci sayfadan “100 yılın en ağır depremi” başlığıyla verdiği haberinde kış koşullarının, kurtarma ekiplerine ve hayatta kalanlara zor anlar yaşattığına işaret etti.

Die Welt gazetesi de bir depremzedenin yere çökmüş, elleriyle yüzünü kapattığı fotoğrafa yer vererek, “Sınır bölgesinde felaket” başlığını kullandı.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Türkiye ve Suriye’deki doğal afetin ertesi günü hava durumunun ve sıfırın altındaki sıcaklıkların, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Haberde çok sayıda ülkenin yardım teklifinde bulunduğu aktarıldı.

“Ölüm depremi” manşetini atan Bild gazetesi, haberinde, Almanca, Türkçe ve Arapça olarak “Sizi yalnız bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

İç sayfada da depremin yol açtığı yıkımın ve kurtarma çalışmalarının yer aldığı fotoğrafları kullanan gazetenin yorumcusu Claus Strunz, Almanca ve Türkçe olarak “Siz sarsıldıkça kalbimiz sızlıyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Strunz, yazısında “Enkazı ve gözyaşlarını, çaresiz ebeveynleri ve enkaz altındaki çocukları görüyoruz. Sanki bizim de ayaklarımızın altındaki yer açıldı ve bizi de sevdiklerinizle yuttu. Almanlar ve Türklerin döner kebap ve tatilden çok daha fazla ortak noktası var. Anneleriniz ve babalarınız ülkemizi yeniden inşa etmemize yardım ettiğinden beri dostuz.” sözlerini sarf etti.

İngiltere

The Guardian gazetesi manşetini ayırdığı deprem haberleri için “Felaket: Türkiye ve Suriye’de binlerce kişi depremde yaşamını yitirdi.” ifadelerini kullandı.

Haberde depremin bölgede yüzyıllar sonra görülen en büyük deprem olduğu ifadeleri yer alırken, Daily Mail gazetesi manşetini enkazdan kurtarılan çocuklara ayırdı.

Daily Mirror gazetesi da “Binlerce insan deprem cehenneminde hayatını kaybetti” başlığını kullandı. Gazete, enkazdan kurtarma çalışmalarını ise “Dehşetin içinde umut anı” başlığıyla verdi.

İskoç gazetesi The Scotsman Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerin ardından Türkiye’de 7 günlük milli yas ilan edildiği bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

The Independent, depremin binlerce kişinin canını aldığını ifade ederek, enkazdan kurtarılanların fotoğraflarını manşetine taşıdı.

İtalya

Kahramanmaraş merkezli depremler, İtalyan basınında da geniş yer buldu. Gazete haberlerinde, Türkiye’de dün yaşanan depremler, İtalya’da en son 2016’da meydana gelen ve 300’den fazla kişinin öldüğü yıkıcı Amatrice depremiyle karşılaştırıldı.

Yüksek tirajlı gazetelerden Corriere della Sera, “Depremler sonrası kıyamet” manşetini atarken, 7,7 büyüklüğündeki ilk sarsıntının, Amatrice depreminden 1000 kat daha büyük olduğu belirtildi.

Gazete ayrıca “Türkiye ve Suriye’de yıkıcı deprem: Binlerce ölü. Bir İtalyan vatandaşı kayıp. Anadolu, 5-6 metre oynadı” bilgilerine yer verdi.

La Repubblica gazetesi de benzer bir manşetle “Deprem ve Kıyamet” ile okuyucularına Türkiye’deki doğal afeti aktardı. Gazetenin haberinde, “Çok şiddetli bir deprem, Türkiye ve Suriye’yi vurdu. 3 bin 700’ü aşkın ölü, binlerce yaralı ve kayıp. Toprak 3 metre oynadı. Amatrice depreminden 1000 kat daha güçlü. Tüm dünyadan yardım yağdı.” bilgileri aktarıldı.

Depremler, La Stampa ve Il Messaggero gazeteleri tarafından da manşete taşındı. Libero gazetesinin haberinde “İtalya’nın yarısı Türkiye’deki depremle panik oldu” diye yazdı.

Belçika

Depremler, Belçika basınında da büyük yer kapladı. Gazetelerin internet siteleri canlı bloglar açarak gelişmeleri güncelledi.

Fransızca yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden Le Soir, haberleri “Türkiye ve Suriye’deki depremler” ortak başlığıyla sık sık aktardı. Ölü sayısını manşetten görerek haberleri servis eden Le Soir, depremin sismik etkilerinin, Danimarka ve Grönland’ın yanı sıra Brüksel’deki Kraliyet Gözlemevine ulaştığını vurguladı.

Flamanca yayın yapan ana gazete De Morgen da artçı depremleri, arama kurtarma çalışmalarını, yabancı ülkelerden gelen yardımları, yetkililerin açıklamalarını, görseller, grafikler ve uzman görüşleriyle servis etti.

Yunanistan

Kathimerini gazetesi, haberi “Türkiye ve Suriye’de yıkım” başlığıyla verdi.

Gazete haberinde, “Anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığı felaket, Türkiye ve Suriye’yi yasa boğdu.” ifadesine yer verdi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği belirtilen haberde, “İçlerinde ülkemizin de dahil olduğu, uluslararası toplum zor durumda kalan insanlara yardım etmek için harekete geçti.” ifadeleri kullanıldı.

Ta Nea gazetesi de haberi manşetine taşıdı. “Çifte felaket” başlıklı haberde, dünkü depremlerin Yunanistan’a olası etkileri de sorgulandı.

Haberde, sismologların Atina’da da alarma geçtiği belirtilerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulos’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla telefon ettikleri vurgulandı.

EFSYN gazetesinin “Tüm dünyada şok ve yas” manşetiyle verdiği haberinde, Yunanistan’daki siyasilerin topyekun Türkiye’ye destek mesajı gönderdiğine dikkat çekildi.

Avusturya

Avusturya’nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, “Binlerce yeni kurtarıcı deprem bölgesinde” başlığı ile depreme ilişkin gelişmeleri düzenli olarak okuyucularıyla paylaşırken, Kurier gazetesinin haberinde, yıkıcı depremler sonrasında kurtarma faaliyetlerinin en üst seviyeye çıkarıldığına, dondurucu soğuğa karşı enkaz altında kalanların kurtarılması için zamanla yarışıldığına işaret edildi.

Gazete, Avusturya dahil dünyanın pek çok yerinden bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini yazdı.

Der Standard gazetesi de Türkiye ve Suriye’deki depremlerin 5 bine yakın cana mal olduğunu, artçı sarsıntıların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Fransa

Fransız sol akımı gazete Liberation, “Suriye ve Türkiye’de depremler. Trajedi” başlığını manşet yaparken, gazete kapağına deprem sonrası bir görüntü karesini taşıdı. Liberation, bugünkü sayısında ayrıca “Deprem: Talihsizliğin Merkez Üssünde Türkiye ve Suriye” başlığı altında bir haber kaleme aldı.

Yerel Ouest-France gazetesi, “Türkiye ve Suriye’de ölümcül depremler” başlıklı haberini, Türkiye’de bir enkaz altındaki binada yapılan arama kurtarma çalışmaları karesiyle manşete taşıdı. Gazete, ikinci sayfasını depremlere ayırırken, Diyarbakır’da enkaz altındaki bir binadan canlı çıkarılan küçük kız çocuğunun resmine de yer verdi.

L’Est Republicain, “Yıkıcı bir deprem” başlığını, Le Figaro, “Türkiye ve Suriye’de depremin ardından uluslararası seferberlik” başlığını manşete taşırken, Le Parisien gazetesi, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerle ilgili haberinde, depremlere ilişkin geçici bilanço ve uluslararası seferberliği ele aldı.

Le Monde gazetesi, “Türkiye ve Suriye’de ölümcül deprem” başlığını ve enkaz altından çıkarılan bir vatandaşın görüntüsünü manşete koydu.

L’Alsace, Le Maine Libre, Le Courier de l’Ouest, Le Dauphine Libere, L’İndependant ve Le Telegramme gibi çok sayıda gazete, manşetlerini depremler sonrası çekilen resimlere ayırdı.