Avrupa Birliği Antitröst Kurumları, Google'a Yönelik Rekabet Soruşturması Başlattı

Avrupa Birliği'nin antitröst kurumları Google'ın dijital reklam uygulamaları sebebiyle Alphabet hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada Google'ın reklam verirken kendi kurumlarına rakiplerine kıyasla öncelik verip vermediğini inceleyecek.

Reuters'ın aktardığına göre Google, geçen sene reklamlardan 147 milyar dolar gelir elde etti. Bu Google'ı en çok reklam geliri elde eden site yaptı.

Avrupa Komisyonu, Google'ın üçüncü partilerin kullanıcı verilerine ulaşmasını engelleyip, kendisine erişim verip vermediğini inceleyecek.

Yapılan açıklamada Google'ın kullanıcı takip politikasının da ilgili düzenlemelere uyup uymadığına bakılacağı duyuruldu.

Google, soruşturmaya yapıcı bir şekilde yaklaşacağını bildirdi.