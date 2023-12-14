  • BIST 7813.4
  • Altın 1895.172
  • Dolar 28.9561
  • Euro 31.8736
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

Avrupa Birliği iki yıl içinde 61 bin mülteciyi kabul edecek

» »
AB üyesi 14 devlet 2024 ve 2025 yıllarında yeniden yerleştirme programları aracılığıyla 60 binden fazla mülteci kabul edecek
Avrupa Birliği iki yıl içinde 61 bin mülteciyi kabul edecek

Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 61 bin mülteciyi üye ülkelere yerleştirmeyi taahhüt ettiğini söyledi.

Perşembe günü Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumu sırasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Johansson "2015'ten bu yana yeniden yerleştirme ve insani kabul programları aracılığıyla 175 bin kişiye koruma sağladık," ifadelerini kullandı.

Johansson "2024 ve 2025 yılları için 14 üye devletin, 31 bini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) yeniden yerleştirme programları aracılığıyla olmak üzere 60 binden fazla, aslında neredeyse 61 bin kişiyi insani nedenlerle yeniden yerleştirme ve kabul etme taahhüdünde bulunduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum," diye ekledi.

Bunun önceki yıllara göre genel olarak hafif bir artışı temsil ettiğini söyleyen Johansson söz konusu 14 ülkenin hangileri olduğunu açıklamadı.

Macaristan, sığınmacıların yerleştirildiği ülkelerden biri olmayı reddediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin üçüncü ülkeye yerleştirme programları, ilk ülkeye sığınan mültecilerin, kendilerine uluslararası koruma ve nihayetinde daimi ikamet sağlamayı kabul eden başka bir ülkeye yerleşmelerine olanak tanıyor.

Son üç yılda üye ülkelerin yaklaşık bir milyon kişiye koruma sağladığını söyleyen Johansson bunun da "AB'nin şu anda dünyadaki mültecilerin yüzde 20'sine ev sahipliği yaptığı" anlamına geldiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa ülkelerinden veto kararına tepki09 Aralık 2023 Cumartesi 12:05
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'deki bombardıman 2. Dünya Savaşı'nın ötesinde08 Aralık 2023 Cuma 20:38
  • İrlanda cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu: Kazanırsam başbakanla dövüşeceğim!08 Aralık 2023 Cuma 19:37
  • UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir07 Aralık 2023 Perşembe 11:04
  • Kıbrıslı Türkler, AP seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklar06 Aralık 2023 Çarşamba 11:18
  • İspanya Başbakanı: İsrail ile yaşadığımız krizden değil Gazze'deki ölümlerden endişe duyuyoruz04 Aralık 2023 Pazartesi 18:07
  • Azerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak03 Aralık 2023 Pazar 19:01
  • Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı... İşte o ülkeler...02 Aralık 2023 Cumartesi 18:32
  • Dünyanın en pahalı şehirleri Singapur ve Zürih30 Kasım 2023 Perşembe 20:46
  • Fransa'da hükümet üyeleri Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak30 Kasım 2023 Perşembe 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti