Avrupa Birliği iki yıl içinde 61 bin mülteciyi kabul edecek

AB üyesi 14 devlet 2024 ve 2025 yıllarında yeniden yerleştirme programları aracılığıyla 60 binden fazla mülteci kabul edecek

Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 61 bin mülteciyi üye ülkelere yerleştirmeyi taahhüt ettiğini söyledi.

Perşembe günü Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumu sırasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Johansson "2015'ten bu yana yeniden yerleştirme ve insani kabul programları aracılığıyla 175 bin kişiye koruma sağladık," ifadelerini kullandı.

Johansson "2024 ve 2025 yılları için 14 üye devletin, 31 bini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) yeniden yerleştirme programları aracılığıyla olmak üzere 60 binden fazla, aslında neredeyse 61 bin kişiyi insani nedenlerle yeniden yerleştirme ve kabul etme taahhüdünde bulunduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum," diye ekledi.

Bunun önceki yıllara göre genel olarak hafif bir artışı temsil ettiğini söyleyen Johansson söz konusu 14 ülkenin hangileri olduğunu açıklamadı.

Macaristan, sığınmacıların yerleştirildiği ülkelerden biri olmayı reddediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin üçüncü ülkeye yerleştirme programları, ilk ülkeye sığınan mültecilerin, kendilerine uluslararası koruma ve nihayetinde daimi ikamet sağlamayı kabul eden başka bir ülkeye yerleşmelerine olanak tanıyor.

Son üç yılda üye ülkelerin yaklaşık bir milyon kişiye koruma sağladığını söyleyen Johansson bunun da "AB'nin şu anda dünyadaki mültecilerin yüzde 20'sine ev sahipliği yaptığı" anlamına geldiğini vurguladı.