  • BIST 10158.63
  • Altın 2471.625
  • Dolar 32.1781
  • Euro 35.0159
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Avrupa Birliği, "influencer"ların gücünden faydalanmayı planlıyor

» »
Avrupa Birliği (AB), "influencer" olarak bilinen, sosyal medya ve video paylaşım platformlarında içerik yayınlayan etkili kişilerin desteklenmesi için karar aldığını duyurdu.
Avrupa Birliği, "influencer"ların gücünden faydalanmayı planlıyor

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB, bundan sonra söz konusu kitleyi, medya okuryazarlıklarını geliştirmeleri ve çevrim içi eylemlere dair kurallara ilişkin farkındalıklarını artırmalarını sağlamak için çeşitli yollarla destekleyecek.

Üye ülkelerin, "influencer"lar ile iletişime geçmesi teşvik edilecek.

Öte yandan, AB Komisyonuna, medya okuryazarlığı ve sorumlu çevrim içi davranışa odaklanan tutarlı bir politika yaklaşımı benimsenmesi ve medya eğitimiyle ilgili mevcut AB fonlarından faydalanmak da dahil olmak üzere AB düzeyinde yollar bulunması çağrısı yapılacak.

Hem Komisyon hem de üye ülkelerden, "influencer"ların davranışlarında sorumluluk üstlenmelerini teşvik edecek politikalar ve araçlar geliştirmeleri istenecek.

Bu kişilerin, yapay zeka kullanımının artması da dahil, medya politikasının kendilerini etkileyebilecek yönlerinin geliştirilmesine katılmaları sağlanacak.

Böylece bu kitlenin toplum üzerindeki olumlu etkisinin artırılması, dezenformasyon, çevrim içi nefret söylemi ve siber zorbalık gibi tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak02 Mayıs 2024 Perşembe 19:11
  • AB'den Meta'ya soruşturma30 Nisan 2024 Salı 18:31
  • Araştırma: T-rex türü dinozorlar sanıldığı gibi zeki değil29 Nisan 2024 Pazartesi 18:15
  • İspanya, 4 ülke ile aynı anda Filistin devletini tanımayı planlıyor25 Nisan 2024 Perşembe 20:22
  • AB'nin büyük porno siteleri için getirdiği katı kurallar yürürlüğe girdi24 Nisan 2024 Çarşamba 22:42
  • Sahra tozu Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı24 Nisan 2024 Çarşamba 20:54
  • Sarhoş Hasta Sendromu: Vücudunun alkol ürettiğini kanıtlayan Belçikalı sürücü ceza almaktan kurtuldu23 Nisan 2024 Salı 20:41
  • 4 bin 200 yıllık "zombi mezarı" bulundu22 Nisan 2024 Pazartesi 20:21
  • AKEL’den Kosova meselesi hakkında açıklama: Rum Yönetimi için tehlikelere gebe20 Nisan 2024 Cumartesi 13:34
  • Zenginlerden daha fazla vergi alınmasını isteyen eylemcilerden AP önünde şişme jetli protesto19 Nisan 2024 Cuma 21:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti