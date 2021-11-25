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Avrupa Birliği'nde Covid-19'a karşı 3. doz aşı zorunluluğu getiriliyor

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Avrupa Birliği (AB) içinde ve 3'üncü ülkelerden seyahatlerde Covid-19 için ikinci dozu takip eden 9 ay içinde 3. doz aşı olmayanların sertifikası geçersiz sayılacak.
Avrupa Birliği'nde Covid-19'a karşı 3. doz aşı zorunluluğu getiriliyor

AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders düzenlediği basın toplantısında, AB'nin hem kendi içindeki hem de üçüncü ülkelerden kişilerin AB'ye seyahatlerinde, aşı sertifikalarına 2. doz tarihinden sonraki 9 ay içinde 3. takviye dozunun işlenmiş olması şartını getireceğini duyurdu.

3. dozun yokluğunda sertifikanın geçerliliğini kaybedeceğini bildiren Reynders, kararın Avrupa'da son dönemde Covid-19 vakalarındaki ciddi artış ve bilimsel bulgular ışığında alındığını vurguladı.

Seyahat kısıtlamalarında ülke değil kişi temelli sistem

AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine "kişi temelli" bir sisteme geçmeyi planlıyor.

1 Mart 2022'den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB'nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden 9 ay geçmeden 3. dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgeler ile Birliğe seyahat yapılabilecek.

Bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.

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