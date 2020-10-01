Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz gündemli zirvesi başladı: Liderlerden ilk açıklamalar geldi

Doğu Akdeniz gündeminin konuşulacağı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı. Zirveyle ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz gündeminin konuşulacağı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı. Zirveyle ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, başta Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler ile Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için bugün ve yarın Brüksel'de bir araya geldi.

Brüksel'de zirveyle ilgili bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim konusunda AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'la dayanışma içinde olmalı" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz konusunda konuşan bir diğer lider olan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye içerisinde yaptırımların da olduğu net bir yanıt vermeli." şeklinde konuştu.