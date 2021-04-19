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Avrupa Futbolunda "Süper Lig" Çatlağı

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İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Avrupa Futbolunda "Süper Lig" Çatlağı

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi “dört gözle” beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir." ifadelerini kullandı.

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı.

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