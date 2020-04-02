  • BIST 89.511
  • Altın 343,266
  • Dolar 6,6179
  • Euro 7,1747
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Avrupa Komiseri Gentiloni: Hükümetlerin rolü güçleniyor, kriz sonrası otoriter rejimler oluşabilir

» »
Avrupa Komiseri Gentiloni: Hükümetlerin rolü güçleniyor, kriz sonrası otoriter rejimler oluşabilir
Avrupa Komiseri Gentiloni: Hükümetlerin rolü güçleniyor, kriz sonrası otoriter rejimler oluşabilir

Avrupa Birliği koronavirüs ile mücadele konusunda neler yapıyor ?

İkinci dünya savaşından bu yana en büyük kriz olduğu belirtilen Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyayı alarma geçirirken 27 üyeli Avrupa Birliği'nde de deprem etkisi yarattı.

Avrupa Birliği koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edilebilmeleri için üye ülkelerin uyması gereken bütçe kurallarını askıya aldı. İstikrar ve Büyüme Paktı, üye ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran katı kurallar içeriyordu. Alınan karar, üye ülkelerin kamu harcamalarını kriz döneminde serbest bırakmasını sağlıyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası piyasalarda tansiyonu düşürmek ve koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileriyle boğuşan Euro bölgesini koruma altına almak için 750 milyar euroluk acil destek programı başlatma kararı aldı.

İtalya ve İspanya Avrupa'nın en ağır kayıplarını verirken birçok ülke önlem amacıyla sınırlarını kapattı.

Turizm sektörü ağır darbe aldı

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında bulunan İspanya'nın Barcelona kentinde büyük sessizlik ve tedirginlik hakim.

Turizm sektörü İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 13'üne tekabül ediyor.

Restoran işletmecisi Eric Basset endişelerini dile getirerek, "Müşterilen buraya yeniden gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Uluslararası çapta Barcelona'nın hala aranan bir şehir olup olmayacağını bilemiyoruz. Hem bizler hem çalışanlarımız için somut destek arayışındayız. İşletmelerimizi düzgün şartlarda açmalıyız, bunun için kasada paramız olmalı." dedi.

İspanyol hükümeti Avrupa Birliği fonları ve daha esnek bütçe kuralları sayesinde ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 200 milyar euro yardım paketi açıkladı.

Katalonya Turizm Derneği ve Guitart otelleri yetkilisi 65 yaşındaki Roberto Torregrosa işletmelerinin hiç bir zaman kapatılmadığını belirterek Avrupa Birliği'nden koordinasyon içinde hareket ederek acil yardım talebinde bulundu. Torregrosa, "Bankaların, hükümetlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin desteği olmadan bizler bu durumdan çıkamayacağız. Avrupa Birliği liderleri birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ortak politika açıklamalı." dedi.

İspanya'da küçük ve orta ölçekli şirketlerin yüzde 96'sı koronavirüsten olumsuz etkilendi. 1 milyon 500 bin kişi işini kaybedebileceği belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın açıkladığı yardım paketinin yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.

Ekonomiden sorumlu Avrupa Komiseri Paolo Gentiloni: Krizden sonra otoriter rejimlerin ortaya çıkma riski var

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentinoli'ye Avrupa Birliği'nin şirketlere nasıl destek olacağını sorduk:

Euronews: Ekonomik yardım paketi açıklayan ülkelerin borç yükü çoğalıyor. Bunu önlemek mümkün olacak mı ?

Paolo Gentiloni: Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları krize çok güçlü şekilde cevap verdi. Özellikle Euro Bölgesi içinde pazarın istikrarını bozmamak için olağanüstü bir karar alındı. Bu müdahalenin durumu kontrol altında tutacağına inanıyorum.

Euronews: Korona tahvillerinin zamanı mı ?

Gentiloni: Finansal tahviller, acil durumlar içindir. Şimdi bu hedeflere olan bağlılıkları paylaşmak zorundayız çünkü ekonomik olarak daha güçlü veya daha zayıf ülkeler var. Zayıf ülkeler tek başına bu yükü kaldıramaz.

Euronews: Korona tahvilleri için doğru zaman mı ? Almanya ve Hollanda bunu istemiyor, dayanışmaya hayır mı diyorlar ?

Paolo Gentiloni: Dayanışmaya hayır demek bütün projelerimizi riske atabilecek bir durum. Bütün bu konular tartışılacak. Avrupa Birlği'nin bütçesi de var. Avrupa Birliği Yatırım Bankası'nın rolünü güçlendirmek de mümkün. Avrupa Birliği maliye bakanları geleceğe yönelik önlemleri tartışacak.

Euronews: Koronavirüs krizinden sonra dünyanın neye benzeyeceği konusunda bazı tartışmalar var. Sizce antlaşmalarda değişiklik yapılması gerekecek mi ?

Gentiloni: Bugün tartışılan konu bu değil. Ulusal çapta güçlü bir müdahale olacak, hükümetin rolleri öncesine göre daha belirgin olacak. Bizler daha güçlü bir sağlık ve sosyal sistem için mücadele etmeliyiz. Hükümetlerin güçlenmesi otoriter modellerin ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Koronavirüs krizi sonrasında Avrupa Birliği'nde bu durum ciddi risk teşkil edebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya rekor artışla son 24 saatte 849 ölüm rapor etti31 Mart 2020 Salı 13:25
  • Robert Koch Enstitüsü: Almanya'da son 24 saatte 128 can kaybı yaşandı31 Mart 2020 Salı 12:18
  • AB'den üye ülkelere mevsimlik işçilere seyahat izni çağrısı30 Mart 2020 Pazartesi 21:48
  • İspanya’da koronavirüs vaka sayısı Çin’i geçti30 Mart 2020 Pazartesi 14:18
  • Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu29 Mart 2020 Pazar 21:07
  • Hollandalı aile hekimleri: Koronavirüs yüzünden ölen çok sayıda kişi test edilmeden gömülüyor29 Mart 2020 Pazar 15:43
  • Hollandalı aile hekimleri: Koronavirüs yüzünden ölen çok sayıda kişi test edilmeden gömülüyor29 Mart 2020 Pazar 14:41
  • Fransız eski bakan Partick Devedjian koronavirüsten hayatını kaybetti29 Mart 2020 Pazar 14:40
  • 101 yaşındaki Covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı28 Mart 2020 Cumartesi 22:30
  • İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 662 kişi daha hayatını kaybetti; ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi26 Mart 2020 Perşembe 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti