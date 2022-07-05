  • BIST 2.392,79
  • Altın 984.143
  • Dolar 16.9693
  • Euro 17.5474
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Avrupa Komisyonu başkanı: Ukrayna bizi, biz Ukrayna’yı istiyoruz

» »
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nin (AB) parçası olmak, AB’nin de Ukrayna’nın üye olmasını istediğini dile getirdi.
Avrupa Komisyonu başkanı: Ukrayna bizi, biz Ukrayna’yı istiyoruz
Fotoğraf: Reuters

Von der Leyen, İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna’nın Yeniden İnşası Konferansı’ndaki açıklamasında, AB’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Ukrayna’nın yeniden inşası için bir yapılandırma platformu kuracağını söyledi. Von der Leyen, platformun, yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, atılacak adımları koordine etmek ve kaynakları yönlendirmek için kullanılacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu başkanı, “Savaşın başlangıcından bu yana, AB, Ukrayna’ya yaklaşık 6,2 milyar avro değerinde mali destekte bulundu. Daha fazlası da gelecek” diyerek Ukrayna’ya yardımlardan bahsetti.

AB, 23 Haziran’da Ukrayna’ya aday ülke statüsü vermişti. Buna rağmen Von der Leyen, daha öncesindeki açıklamalarında da Ukrayna’nın AB’ye girebilmesi için yolsuzlukla mücadele ve demokrasi gibi alanlarda reform yapması gerektiğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna’nın AB üyesi olması için on yıllara ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. Bu açıklama Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi siyasilerden destek görmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa ve Avustralya ilişkilerde yeni sayfa açmak istiyor01 Temmuz 2022 Cuma 21:24
  • AB’den Yunanistan’a ‘geri itme’ uyarısı01 Temmuz 2022 Cuma 17:21
  • Stoltenberg açıkladı: Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışacak30 Haziran 2022 Perşembe 20:41
  • Fransa’da havalimanlarında grev krizi: Uzun kuyruklar oluştu30 Haziran 2022 Perşembe 19:52
  • Almanya, Türkiye’nin yeşil ışık yakmasından memnun29 Haziran 2022 Çarşamba 21:04
  • Türkiye’nin NATO kararı sonrası Yunanistan’dan ilk tepki29 Haziran 2022 Çarşamba 17:59
  • İsveç’te muhalefet Türkiye’yle anlaşmaya tepkili29 Haziran 2022 Çarşamba 16:23
  • Almanya Başbakanı Scholz: Putin bu savaşı kazanmamalı28 Haziran 2022 Salı 21:48
  • Yunanistan’da 4 noktada orman yangını28 Haziran 2022 Salı 21:32
  • Almanya’da 101 yaşındaki Nazi gardiyanına hapis cezası28 Haziran 2022 Salı 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti