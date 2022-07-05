Avrupa Komisyonu başkanı: Ukrayna bizi, biz Ukrayna’yı istiyoruz

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Von der Leyen, İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna’nın Yeniden İnşası Konferansı’ndaki açıklamasında, AB’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Ukrayna’nın yeniden inşası için bir yapılandırma platformu kuracağını söyledi. Von der Leyen, platformun, yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, atılacak adımları koordine etmek ve kaynakları yönlendirmek için kullanılacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu başkanı, “Savaşın başlangıcından bu yana, AB, Ukrayna’ya yaklaşık 6,2 milyar avro değerinde mali destekte bulundu. Daha fazlası da gelecek” diyerek Ukrayna’ya yardımlardan bahsetti.

AB, 23 Haziran’da Ukrayna’ya aday ülke statüsü vermişti. Buna rağmen Von der Leyen, daha öncesindeki açıklamalarında da Ukrayna’nın AB’ye girebilmesi için yolsuzlukla mücadele ve demokrasi gibi alanlarda reform yapması gerektiğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna’nın AB üyesi olması için on yıllara ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. Bu açıklama Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi siyasilerden destek görmüştü.