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Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 Milyon Euro tahsis eden programı kabul etti

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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 Milyon Euro tahsis eden 2023 Yıllık Eylem Programını kabul etti.
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 Milyon Euro tahsis eden programı kabul etti

Avrupa Komisyonu bugün Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 Milyon Euro tahsis eden 2023 Yıllık Eylem Programını kabul etti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Yıllık Eylem Programının, Kıbrıslı Türklerin 2024 yılı sonundan önce Halloumi/Hellim paketi kapsamındaki standartlara ulaşmalarına yardımcı olacak özel önlemler de dâhil olmak üzere geniş kapsamlı AB desteği sunduğu belirtildi.

Programın ayrıca, Yeşil Hat üzerinden ticareti desteklemeye ve ürün güvenliği alanı da dahil olmak üzere AB ürün ve üretim standartlarına uyumu sağlamaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, bu amaçla özel test ekipmanları temin edileceği kaydedildi.

Yerel işletmelere özel teknik destek ve hibeler sunulacağı ve mesleki eğitim ve öğretime destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, bu desteğin genç istihdamını artıracağı ve Yeşil Hat üzerinden işgücü hareketliliğini kolaylaştıracağı belirtildi.

Programın, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasındaki güveni artırmak amacıyla Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne önemli seviyede finansman sağlamaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk lise öğrencilerine, iki toplumlu burs programı kapsamında United World Colleges’a (UWC) birlikte katılmalarına yönelik destek sağlanacağı da ifade edildi.

Ayrıca sivil toplum örgütlerine, insan hakları, aktif yurttaşlık ve uzlaşmayı teşvik etmeye yönelik hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada son olarak programın, Avrupa Yeşil Düzeni’nde yer alan önceliklerin ada genelinde hayata geçirilmesine yönelik çabalar doğrultusunda enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji girişimlerini daha fazla teşvik edeceği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılki programın, Kıbrıs’ta ekonomik kalkınmaya ve toplumsal uyuma katkıda bulunmaya devam edeceğini ve Kıbrıs’ta kapsamlı çözümü kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Halloumi/Hellim PDO paketinin uygulanması ve Yeşil Hat ticaretini desteklemeye odaklanan 2023 Programının, sağlam temellere dayanan güven yaratıcı önlemleri finanse etmeye devam edeceğini ifade eden Elisa Ferreira, “Tüm bunların Kıbrıs’ta çözüm müzakerelerinin BM çerçevesinde yeniden başlatılması için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olduğuna inanıyorum” dedi.

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