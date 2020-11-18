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Avrupa Komisyonu ‘Zoom Platformu’nda Etkinlik Düzenliyor

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Avrupa Komisyonu, 2020 Avrupa KOBİ Haftası kapsamında yarın, Avrupa Yeşil Düzeninin işletmelere sağladığı faydalarla ilgili  webinar düzenliyor.
Avrupa Komisyonu ‘Zoom Platformu’nda Etkinlik Düzenliyor

AB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15:00-16:30 saatleri arasında Zoom platformunda yapılacak webinarla, Avrupa Yeşil Düzeninin işletmelere sağladığı faydalar vurgulanacak ve çevre dostu ticari girişimleri hayata geçiren ilham verici girişimcilere yer verilecek. 

Webinar, AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasında da canlı olarak yayınlanacak.
 
AB tarafından finanse edilen İnovatif Girişimcilik projesinden Patricia Devine, yapacağı sunumda Avrupa Yeşil Düzeninin girişimcilere sunduğu fırsatları paylaşacak. 

Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülen İnovatif Girişimcilik projesi, Kıbrıs Türk toplumunda daha elverişli bir girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine ve inovasyon kültürünün iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İrlanda’dan  Next-Gen Power'ın CEO'su Eleanor McEvoy ise sunumunda, yenilenebilir elektriği uygun fiyatlı güneş paneli ve batarya teknolojisiyle geniş kitlelere ulaştıran yeşil enerji işletmesini tanıtacak. Bitkisel kökenli ve hayvanlara zarar vermeden üretilen ürünleri içeren saç bakım markasının kurucusu Yolanda Cooper, plastik içermeyen yeşil girişimcilik yolculuğunu paylaşacak.
 
AB, 2008 yılından bu yana, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı, yerel paydaşların kapasitesini artırmayı ve sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen teknik yardımlar ve hibeler aracılığıyla 28 milyon Euro'dan fazla destek sağlandı.

Avrupa Komisyonunun bugüne kadar yürütmüş olduğu dört teklif çağrısı kapsamında 150'den fazla KOBİ, start-up ve iş destek kuruluşu hibe desteği almış, özellikle doğal kaynakların korunmasına ve iş imkanlarının yaratılmasına odaklanarak, ürünlerini ve hizmetlerini modernize etmeyi ve rekabet edebilirliklerini artırmayı amaçlamışlardır. 

Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplamda 3 milyon Euro bütçeli ''İşletmelere Can Suyu'' finansal destek programı, yiyecek ve içecek hizmetleri sektörü ile saç bakım ve güzellik sektörüne yönelik olarak yakın tarihte başlatılmıştır. Finansal destek programı, COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle nakit akışı sorunları yaşayan şahıslara, mikro ve küçük işletmelere bu sorunların aşılmasında yardımcı olmayı amaçlıyor. 

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Açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

“Avrupa KOBİ Haftası, Avrupa'da girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan ve Avrupa çapında yürütülen bir kampanyadır. Mevcut girişimcilerin bilgi ve desteğe erişimini sağlarken kendi işletmesini kurmak isteyenleri de teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilen bu kampanya kapsamında yıl boyu etkinlikler düzenlemektedir. KOBİ Haftasının ana hedefleri arasında girişimcileri AB düzeyinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sunulan destekler hakkında bilgilendirmek ve daha fazla insanı girişimci olmaya teşvik etmektir.”

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