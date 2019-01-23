Avrupa Komisyonu’nun “Altın Pasaportlar” konusundaki raporu gündemden düşmüyor

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın da içerisinde yer aldığı üç ülkeyi, altın pasaportlar konusunda uyardığı ve bugün yayımlanması beklenen rapor Rum basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın da içerisinde yer aldığı üç ülkeyi, altın pasaportlar konusunda uyardığı ve bugün yayımlanması beklenen rapor Rum basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ın Hedef Alınması-Komisyonu, Görev Süresinin Dolmasından Hemen Önce Pasaportlar Konusunda Tedbir Almakla Uyardı” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, altın pasaportlar (belli bir yatırım karşılığında verilen vatandaşlık) konusunda Güney Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan gibi üç AB üyesini hedef aldığı raporuna bugün de ayrıntılarıyla yer verdi.

Avrupa Komisyonu’nun, altın pasaportlar konusunda Güney Kıbrıs’ı hedef alması çabasının “katı” olarak addedildiğini yazan gazete, bununla birlikte Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker grubunun görev süresinin dolmasına birkaç ay kalmasına paralel olarak tedbir alma konusunda uyarmasının, soru işaretlerine neden olduğunu belirtti.

Gazete, raporun içeriğine, dün yayımladığı aynı haberde olduğu gibi, bugün de geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca Komisyon’un rapor taslağının, Güney Kıbrıs için çok daha kötü olduğunu ancak raporda yer alan ifadelerdeki iyileştirmeye, Rum Hükümeti’nin müdahalelerinin sebep olduğunu da yazdı.

Politis gazetesi ilgili haberi “Kıbrıs Üzerinden AB’ye Mafya ve Vergi Kaçakçılığı-Komisyon’u Altın Pasaportlara İlişkin Tedbirler Konusunda İnandıramadılar” başlığıyla manşetten aktarırken iç sayfada ise “Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan AB’yi Tehlikeye Atıyor-Mafya ve Vergi Kaçakçılığı Pasaportları” başlığını kullandı.

“Altın Pasaportlardan Yıllık Kazanç 914 Milyon Euro” başlığıyla ilgili haberi veren Haravgi gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun bugün yayımlanacak olan raporundan bahsetti.

Raporun içeriğine de ayrıntılı bir şekilde yer veren gazete yine rapora dayanarak Güney Kıbrıs’ın, pasaportlarda yıllık ortalama 914 milyon Euro kazandığını yazdı.

AKEL VE DİSİ’DEN AÇIKLAMA

Politis gazetesine göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu konu hakkında yaptığı açıklamada, sorumluluğu hükümete yüklerken, hükümetin; pasaportların verilmesi konusunu ülkenin finanse edilmesi için esas kaynak olarak ele almaktaki ısrarının, ekonomide “köpük” yarattığını ifade etti.

Stefanu, taşınmaz mal, kira fiyatlarının artmasına atıfta bulunarak ekonomiye yönelik kötü etkilerden de söz etti.

DİSİ Basın Sözcü Vekili ise yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, Komisyon’un raporunda aşağılanmadığını, bununla birlikte hükümetin, görüldüğü üzere, yatırımcıların vatandaşlığı planını yeniden gözden geçirerek Komiyon’un tavsiyelerini göz önünde bulundurduğunu ifade etti.