Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Türkiye’ye Çağrı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 1974 Barış Harekatı sırasında kaybolan yedi Kıbrıslı Rum’un yakınlarına ilişkin verdiği karara uyması konusunda Türkiye’ye çağrı yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinde bu konudaki haberinde, AİHM’in 2009 yılında aldığı kararla Türkiye’yi, toplamda 108 bin Euro tazminata ve 72 bin Euro da mahkeme masraflarını ödemeye mahkum ettiğini ve bu kararı uygulaması için ise 18 Aralık 2009’a kadar zaman tanıdığını yazdı.