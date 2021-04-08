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Avrupa Konseyi: Tutuklu oranı en yüksek ülke Türkiye

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Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi, 2020 ceza istatistikleri raporunu yayımladı.
Avrupa Konseyi: Tutuklu oranı en yüksek ülke Türkiye

Rapora göre Türkiye, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Konsey'in 47 üyesi arasında, her 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısında ilk sırada yer aldı.

Bugün açıklanan rapor, Lozan Üniversitesi'nin Avrupa Konseyi için yürüttüğü SPACE 1 adlı çalışmanın sonucu. Rapora göre Rusya'dan sonra cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu Konsey üyesi ülke Türkiye. Rusya'da tutuklu ve hükümlü sayısı 519 bin 618, Türkiye'de ise bu sayı 297 bin 19.

Tutuklu ve hükümlü sayısında Rusya ve Türkiye'yi Birleşik Krallık (91 bin 870), Polonya (74 bin 130), Fransa (70 bin 651), Almanya (63 bin 399), İtalya (60 bin 971), İspanya (58 bin 372) ve Ukrayna (52 bin 609) izliyor.

31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla, her 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısında ise Konsey üyesi ülkeler arasında ilk beş sırada yer alan ülkeler şöyle:

Türkiye cezaevi kalabalıklığında da zirvede

Rapora göre Türkiye ayrıca cezaevlerinin aşırı kalabalık olduğu ve cezaevi personeline en fazla tutuklu-hükümlünün düştüğü ülkeler sıralamalarında da ilk sırada.

Türkiye'de cezaevlerinde her 100 yer için 123 tutuklu ya da hükümlü kalıyor. Bu klasmanda Türkiye'yi İtalya (120), Belçika (117), Kıbrıs Cumuriyeti (116) ve Fransa (116) izliyor.

Yine Türkiye'de her cezaevi personeline bugüne kadar bu klasmanda gözlenen en büyük sayı olan 4,8 tutuklu ya da hükümlü düşerken, Avrupa çapında bu oran 1,6.

Cezaevi yönetimlerinin aktardığı verilere göre hazırlanan raporda Avrupa'da "terör suçlarından" hüküm giyen 30 bin 524 kişinin 29 bin 827'sinin Türkiye'de olduğu bilgisi de yer aldı.

Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949'da 10 ülke (Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç) tarafından Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla kuruldu.

Türkiye ve Yunanistan'da 9 Ağustos 1949'da merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde olan Konsey'e katıldı, kurucu üyeler arasına girdi.

Konsey'in en önemli adımı, 1950'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmek oldu.

Üye devletlerin sözleşmeye uyup uymadığı Konsey'e bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından denetleniyor.

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