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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Son büyüme verileri cesaret verici

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AMB Başkanı Christine Lagarde, Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik büyümeye ilişkin son verilerin "oldukça cesaret verici" olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Son büyüme verileri cesaret verici

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Pazar günü yayınlanan bir röportajda, Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik üretime ilişkin son verilerin "oldukça cesaret verici" olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın beklentilerini doğruladığını söyledi.

Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Lagarde, "Fransa, Almanya ve İspanya için ikinci çeyrek GSYİH rakamları oldukça cesaret verici. Bu yıl Euro Bölgesi’nde yüzde 0,9'luk GSYİH büyümesi senaryomuzu destekliyorlar" dedi.

Lagarde, "Enflasyonla mücadelede çok mesafe kat ettik, hedefe yaklaşıyoruz. Yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefine ulaşıp ulaşmadığımızı ancak ekonomik ve finansal veriler sayesinde bileceğiz ve bu verilerin analizine göre hareket edeceğiz" diye ekledi.

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