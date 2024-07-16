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Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden Roberta Metsola seçildi

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Roberta Metsola, bir dönem daha görev yapmak üzere Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı seçildi.
Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden Roberta Metsola seçildi

6-9 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan seçimlerin ardından AP Genel Kurulu Strazburg'da toplandı.

10'uncu yasama döneminde 5 yıl boyunca görev yapacak 720 milletvekili, ilk oturumda AP Başkanı'nı seçti.

Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Roberta Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero arasında yapılan oylama sonucunda Metsola, mutlak çoğunluğu elde ederek bir kez daha AP Başkanlığına seçildi.

Kapalı zarfla yapılan oylamada Metsola 562, Montero ise 61 oy aldı.

Roberta Metsola kimdir?

AP Başkanlığını 2,5 yıl daha yürütecek olan Metsola, 1979'da Malta'da doğdu.

Metsola, Malta Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alırken siyasetle ilgilenmeye ve gençlik hareketlerinde yer almaya başladı.

AP'deki ilk rolü 2013 seçimlerinde milletvekili seçilerek ülkesini Brüksel'de temsil etmek oldu. Metsola, 2020-2022 yıllarında AP'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Metsola, Ocak 2022'de, aniden vefat eden David Sassoli'nin yerine AP Başkanı olarak seçilerek bu görevi üstlenen en genç isim oldu.

Von der Leyen ile aynı siyasi gruba mensup Hıristiyan demokrat siyasetçinin AP Başkanı seçilmesi, Birliğin yönetiminde nispeten küçük ülkelerin artan etkisinin bir temsili sayılarak dönüm noktası olarak görüldü.

Metsola'nın kariyerindeki en büyük krizlerden biri ise, 2022'nin sonunda patlak veren AP bağlantılı yolsuzluk skandalı oldu.

Metsola, yardımcılarından Eva Kaili'nin adının karıştığı skandalı doğru yönetememekle, yolsuzluğa karşı aldığı önlemlerin yetersiz kalmasıyla eleştirildi.

Maltalı siyasetçi, AB Konseyi ile yasama yetkisini paylaşan AP'nin gündemdeki konuların tartışılacağı, Komisyon'un yasa tekliflerinin, tavsiye niteliğindeki kararların oylanacağı Genel Kurul oturumlarına başkanlık edecek.

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