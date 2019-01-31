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Avrupa Parlamentosu, Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı

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Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'nın ABD yanlısı muhalefet lideri Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıma kararı aldı.
Avrupa Parlamentosu, Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela’da kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden ABD yanlısı muhalif lider Juan Guaido’yu tanıma kararı aldı.

AP’nin Brüksel’deki “Venezuela’da durum” başlıklı oturumunda dün Latin Amerika ülkesindeki gelişmeleri görüşen üyeler, bugün karar tasarısını oyladı.

Oylama sonucunda, “Guaido’yu Venezuela Anayasası’nın 233’üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan” tasarı 104’e karşı 439 oyla kabul edildi.

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