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Avrupa ülkelerinden IŞİD açıklaması: Çok tehlikeliler Kürtler onları tutar!

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Trump'ın 'IŞİD'lileri geri alın çağrısına' Avrupa'dan yanıt: Çok tehlikeliler Kürtler onları tutar!
Avrupa ülkelerinden IŞİD açıklaması: Çok tehlikeliler Kürtler onları tutar!

 

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de gözaltında bulunan Avrupa ülkesi vatandaşı 800 IŞİD militanının ülkelerinde yargılanması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu açıklamasına rağmen Avrupalı ülkeler IŞİD'lilerin ülkelerine getirilmelerine temkinli yaklaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye’deki IŞİD üyesi vatandaşlarınızı geri alın” talebine Avrupalı devletler temkinli yaklaşıyor. ABD Başkanı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye’deki 800 IŞİD militanını ve ailelerini geri alması ve yargılaması talebinde bulunmuştu.

Trump’ın çağrısına ülkelerin verdiği yanıtlar şöyle:

ALMANYA: IŞİD’LİLERİN ÜLKEYE GETİRİLMELERİ FEVKALADE ZOR

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geri getirilmelerinin önünde yasal engeller olduğunu, önce bu kişilerin Almanya’da derhal mahkemeye çıkarılmasının ve süreç boyunca gözaltında tutulmalarının garantiye alınması gerektiğini belirtti. Bunun gerçekleştirilebilmesi içinse yetkililerin bilgi ve ceza kovuşturmasına ihtiyacı olacağını, ancak Almanya’nın Suriye hükümetiyle böyle bir ilişkisinin bulunmadığını ve Suriye’deki eylemlerle ilgili Almanya’da kovuşturma yürütmenin garanti edilemeyeceğini sıralayan Maas, ekledi: “Durum böyle olunca uygulamak da fevkalade zor olur.”

Ama Almanya İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsü ise ilkesel olarak IŞİD safında savaşmış bile olsalar Alman vatandaşlarının ülkeye geri dönmek gibi bir temel haklarının bulunduğunu söyleyerek ekledi: “Ama Alman hükümeti Suriye’de hapisteki vatandaşlarına yasal ve konsolosluk görevlerini yerine getirmeyi garanti edemez, zira oradaki savaş devam ediyor.”

DANİMARKA: GERİ DÖNMELERİNE İZİN VERİLEMEYECEK KADAR TEHLİKELİLER

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen yasal mazeret sunmaya bile gerek duymadan reddetti. “Dünyadaki en tehlikeli insanlardan söz ediyoruz. Onları geri almamamız gerekir” diyen Rasmussen’in Sözcüsü, Trump’ın bu çağrıyı yapması için henüz erken olduğunu, Suriye’deki durumun istikrarsızlaşmasının daha uzun zaman alacağını savundu.

BELÇİKA: ORTAK ÇÖZÜM GEREKLİ 

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Trump’ı Avrupalı müttefiklerini gafil avlamakla suçladı. “Dost ülkeler arasında bu tür sorunların gece yarısı Tweet atmak yerine geleneksel diplomatik kanallardan tartışmaya açılması hoş olurdu” diye sitem eden Geens, soruna Avrupa’nın birlik beraberlik içinde ortak çözüm bulması çağrısı yaptı.

FRANSA: KÜRTLERİN ONLARI ELLERİNDE TUTMA KABİLİYETİNE GÜVENİYORUZ

Daha önce SDG’nin gözaltında tuttuğu 130 IŞİD üyesi Fransız vatandaşını geri kabul etme ve yargılama işareti vermiş olan Macron hükümeti, bu kez elini kapalı tuttu. İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, SDG’nin Fransız cihatçıları serbest bırakmayacağına inandıklarını ifade etti. “Kürtlerin onları ellerinde tutma kabiliyetlerine güvenimiz tam” diyen Nunez, eninde sonunda Fransız cihatçıların döneceği ve devletin onlarla uğraşmak zorunda kalacağı ihtimaline kapı araladı: “Her halükarda bu bireyler ulusal topraklara geri dönerse, hepsi hakkında süregiden yargı süreçleri var, hepsi yargılanıp tutuklanacak.”

İNGİLTERE: GERİ DÖNMELERİNİ ENGELEMEK İÇİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALILAR

Trump’ın talebi Britanya’da IŞİD’e gelin gidip sonrasında bebeği için geri dönmek isteyen Shamima Begum’le ilgili tartışma devam ediyor. Son olarak Begum’un Suriye’de tutulduğu mülteci kampında bir erkek bebek dünyaya getirdiği haberi gelirken, İçişleri Bakanı Sajid Javid bir makale yayımlayıp tehlikeli kişilerin geri dönüşlerinin engellenmesi için Britanya vatandaşlığından çıkarılmalarını savundu.

Bu seçeneğin bugüne dek 100’den fazla kez uygulandığını açıklayan Javid, bir diğer seçeneğin geri dönenleri yaşına ve cinsiyetine bakmaksızın yargılamak olduğunu belirtti. Kültür Bakanı Jeremy Wright ise “En azından bir aşamada onları geri almak hükümetin yükümlülüğü” dedi.

Trump, 17 Şubat’ta attığı tweet’lerde, Britanya, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklere Suriye’de SGD tarafından yakalanan 800 vatandaşlarını geri alıp yargılamaları çağrısı yaparken aksi takdirde serbest bırakılacakları tehdidini ihmal etmemişti. (Kaynak: Sputnik)

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