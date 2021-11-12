Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'da geçen yıl internet üzerinden çocukların istismar edildiğine dair 1 milyondan fazla şikayet alındığını, bu durumla mücadele için bir merkez kurulmasını önereceğini belirtildi.

Johansson, AB Konseyi Dönem Başkanı Slovenya'nın, çocuk istismarının önlenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili düzenlediği içişleri bakanları toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Yeni kurum içeriği tespit edip ortadan kaldırmada yardımcı olacak

Komisyonun gelecek yılın başında internet sağlayıcılarını çocukların cinsel istismarını içeren içerikleri tespit ve rapor etmeye zorlayacak bir yasa önerisi sunacağını söyleyen Johansson, halihazırda vakaları bildirmenin gönüllülüğe dayandığını ve bazı şirketlerin bunu yapmadığını kaydetti.

Johansson, bunu zorunlu hale getirmenin yanı sıra çocuk istismarıyla mücadele için yeni bir 'Avrupa merkezi' oluşturmayı da önereceğini bildirdi. Yeni kurumun söz konusu içeriği tespit edip ortadan kaldırmadan sorumlu makamlara yardımcı olacağını ifade eden Johansson, üye ülkelerin çocuk istismarıyla mücadelesine de katkıda bulunacağını anlattı.

"4 milyon görselin internette dolaşımda"

Johansson ayrıca, bu çalışma için yapay zeka kullanımına izin verecek yetkinin, Europol'a yıl sonundan önce verilmesini umduğunu dile getirdi.

Johansson, 2010'da internette çocukların cinsel istismarına ilişkin 20 bin şikayet olduğunu, geçen yıl ise sadece Avrupa'da bu yönde 1 milyondan fazla şikayet alındığını söyledi. Yaklaşık 4 milyon görselin internette dolaştığını belirten Johansson, bunun 500 bin kadarının yeni üretilmiş içerikler olduğuna dikkati çekti.

Bakanlar, toplantıda sorunla ilgili bilinçlendirme ve önleme konusunda iş birliği yapmalarını içeren ortak bildiri de imzaladı.

Sputnik/T24