  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,70
  • Dolar 10,0084
  • Euro 11,4653
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

» »
AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'da geçen yıl internet üzerinden çocukların istismar edildiğine dair 1 milyondan fazla şikayet alındığını, bu durumla mücadele için bir merkez kurulmasını önereceğini belirtildi.
Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

Johansson, AB Konseyi Dönem Başkanı Slovenya'nın, çocuk istismarının önlenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili düzenlediği içişleri bakanları toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

 

Yeni kurum içeriği tespit edip ortadan kaldırmada yardımcı olacak

Komisyonun gelecek yılın başında internet sağlayıcılarını çocukların cinsel istismarını içeren içerikleri tespit ve rapor etmeye zorlayacak bir yasa önerisi sunacağını söyleyen Johansson, halihazırda vakaları bildirmenin gönüllülüğe dayandığını ve bazı şirketlerin bunu yapmadığını kaydetti.

Johansson, bunu zorunlu hale getirmenin yanı sıra çocuk istismarıyla mücadele için yeni bir 'Avrupa merkezi' oluşturmayı da önereceğini bildirdi. Yeni kurumun söz konusu içeriği tespit edip ortadan kaldırmadan sorumlu makamlara yardımcı olacağını ifade eden Johansson, üye ülkelerin çocuk istismarıyla mücadelesine de katkıda bulunacağını anlattı.

 

"4 milyon görselin internette dolaşımda"

Johansson ayrıca, bu çalışma için yapay zeka kullanımına izin verecek yetkinin, Europol'a yıl sonundan önce verilmesini umduğunu dile getirdi.

Johansson, 2010'da internette çocukların cinsel istismarına ilişkin 20 bin şikayet olduğunu, geçen yıl ise sadece Avrupa'da bu yönde 1 milyondan fazla şikayet alındığını söyledi. Yaklaşık 4 milyon görselin internette dolaştığını belirten Johansson, bunun 500 bin kadarının yeni üretilmiş içerikler olduğuna dikkati çekti.

Bakanlar, toplantıda sorunla ilgili bilinçlendirme ve önleme konusunda iş birliği yapmalarını içeren ortak bildiri de imzaladı.

 

Sputnik/T24

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in cezaevinde evlenmesine izin verildi12 Kasım 2021 Cuma 19:38
  • İngiliz Askeri Personeli, Polonya'nın Belarus Sınırını Güçlendirmesine Destek Verecek12 Kasım 2021 Cuma 18:40
  • Penguen yolunu şaşırdı, Antartika'dan Yeni Zelanda'ya ulaştı12 Kasım 2021 Cuma 16:35
  • ABD’den Avrupa’ya uyarı: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir12 Kasım 2021 Cuma 15:01
  • Mülteci krizinde yeni gelişme: Türkiye’den uçuşlara alınmayacaklar12 Kasım 2021 Cuma 14:31
  • Corona virüsü Avrupa’ya rekorlarla döndü12 Kasım 2021 Cuma 13:39
  • AB Türkiye’ye yaptırımları uzattı12 Kasım 2021 Cuma 12:38
  • Bosnalı Sırp lider: Barışı Sırp Cumhuriyeti için feda etmeye hazır değilim12 Kasım 2021 Cuma 12:01
  • Lukaşenko'dan AB'ye "gazı kesme" tehdidi12 Kasım 2021 Cuma 11:21
  • Çipras: Azınlıklara yönelik reformları destekleyeceğiz11 Kasım 2021 Perşembe 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti