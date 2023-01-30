  • BIST 5.096,29
  • Altın 1161.878
  • Dolar 18.7928
  • Euro 20.3854
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Avrupa’da alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40’ı aldatıcı bulundu

» »
Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren internet alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ının manipüle edici uygulamalarda bulunduğu tespit edildi.
Avrupa’da alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40’ı aldatıcı bulundu

AB Komisyonu, üye 23 ülke ile Noveç ve İzlanda tüketici koruma kurumlarının katılımıyla Avrupa’da toplam 399 internet alışveriş sitesine yönelik yapılan tarama sonuçlarını yayımladı.

Tekstilden elektronik cihazlara kadar geniş bir yelpazede ürün satışı gerçekleştiren sitelerde yapılan inceleme sonuçlarına göre, 148 internet sitesi tüketicileri aldatıcı uygulamalar kullandı.

Toplam 42 internet sitesi belirli ürünleri satın almak için son süreyi içeren sahte geri sayım sayaçları uyguladı. 54 internet alışveriş sitesi, görsel tasarımları veya dil seçenekleriyle tüketicileri aboneliğe, daha pahalı ürünlere veya daha pahalı teslimat seçeneklerine yönlendirdi.

BİLGİ GİZLEDİLER

70 internet sitesi, teslimat maliyeti, ürün içeriği, daya uygun fiyatlı seçenek gibi önemli bilgileri sakladı veya bu bilgileri tüketiciler için daha az görünür hale getirdi. Ayrıca, 23 internet sitesi tüketicileri bir aboneliğe yönlendirmek için bilgi gizledi.

İncelenen internet sitelerinin 102’sinin alışveriş uygulamaları da denetlendi. Bu uygulamaların 27 tanesi “karanlık desenler” olarak tanımlanan ve internet sitelerinin kullanıcıları kendi istekleri dışında hareket etmeye yönlendirdikleri tasarım hileleri kullandığı belirlendi.

Bu aşamada, ulusal tüketici koruma makamları internet sitelerinin söz konusu uygulamalara son vermelerini sağlayacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşçiler Robin Hood’dan esinlenip sivil itaatsizlik eylemi başlattılar28 Ocak 2023 Cumartesi 14:44
  • Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası28 Ocak 2023 Cumartesi 13:14
  • Tevrat’ın yakılmasına izin vermediler27 Ocak 2023 Cuma 22:22
  • Danimarka’da bir skandal daha! İkinci kez Kur’an-ı Kerim yaktılar27 Ocak 2023 Cuma 21:31
  • Kuran’ı Kerim’i yakan Paludan’dan yeni tehdit: Erdoğan’a seslendi, her Cuma Kuran yakacakmış27 Ocak 2023 Cuma 11:19
  • İspanya’da iki kiliseye saldırı: 1 rahip öldü, 4 kişi yaralandı26 Ocak 2023 Perşembe 13:59
  • Miçotakis’ten Erdoğan’a yanıt: ‘Bir gece ansızın geliriz’ diye atıp tutanlar…25 Ocak 2023 Çarşamba 22:24
  • İsveç Başbakanı Kristersson: Erdoğan’ın açıklamasına yorum yapmayacağım25 Ocak 2023 Çarşamba 11:05
  • Almanya’nın en çok aranan kadını teslim oldu: Soyguncu ortaya çıktı, paralar kayıp25 Ocak 2023 Çarşamba 10:35
  • Bu ülkede neredeyse her 3 kadından 1’i tecavüze uğruyor24 Ocak 2023 Salı 21:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti