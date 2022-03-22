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Avrupa'da kuş gribi vakaları artıyor

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Avrupa'da kuş gribi vakaları artıyor
Avrupa'da kuş gribi vakaları artıyor

Arnavutluk Tarım Bakanlığı, ülkede H5N8 tipi kuş gribinin varlığını doğruladı.

Dıraç kentindeki çiftliklerde hastalık nedeniyle 100 binden fazla tavuk itlaf edildi.

Tüketici ve Yerel Üreticileri Koruma Derneği, iki hafta önce başlayan hayvan ölümlerine rağmen canlı tavuk satışının devam ettiğini ve ölen hayvanların standartlara uygun şekilde gömülmeyerek çiftliklerde bekletildiğini iddia etti.

Hastalığın yayılma riskine karşı Kosova, Arnavutluk’tan canlı kümes hayvanı ithalatını durdurdu.

Romanya’nın güneyinde de H5N1 tipi kuş gribi salgını ilan edildi. Bulgaristan sınırına yakın Oinaku kasabasında görülen salgın nedeniyle yedi bine yakın tavuk telef oldu.

Hastalığın tespit edilmesinin ardından onbinlerce kümes hayvanı itlaf edildi. 

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