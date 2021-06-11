  • BIST 1.461
  • Altın 505,755
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Avrupa’da Organize Siber Saldırıların Sayısı 2020’de İki Kattan Fazla Arttı

»
Avrupa ülkelerinde yeni tip korovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi hizmet ve etkinliklerin arttığı 2020’de organize siber saldırıların sayısının önceki yıla göre iki kattan fazla arttığı bildirildi.
Avrupa’da Organize Siber Saldırıların Sayısı 2020’de İki Kattan Fazla Arttı

Avrupa ülkelerinde yeni tip korovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi hizmet ve etkinliklerin arttığı 2020’de organize siber saldırıların sayısının önceki yıla göre iki kattan fazla arttığı bildirildi.

CNN’in Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansına (ENISA) dayandırdığı habere göre, kıtada 2020’de kritik sektörleri hedef alan 304 organize siber saldırı tespit edildi.

Saldırılar, 146 saldırının tespit edildiği 2019’a göre iki kattan fazla arttı.

Bilgisayar korsanları, salgın döneminde yaşamsal hizmetleri hedef alan saldırılarda bulundu. Söz konusu dönemde salgına karşı ön cephede mücadele veren hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının ağlarına yönelik siber saldırılarda yüzde 47 artış görüldü.

ENISA Bilgi ve Enformasyon Grubu Takım Lideri Apostolos Malatras, “Salgın, çok sayıda hizmetin çevrim içi verilmesini gerektirdi. Geçiş sürecinin aciliyeti nedeniyle güvenlik geri plana atıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, kötü amaçlı fidye yazılımlarıyla yapılan siber saldırıların yaygınlaştığına dikkati çekti.

İngiliz siber güvenlik firması Sophos’un raporuna göre, kötü amaçlı fidye yazılımlarıyla yapılan saldırıların şirketlere ve kurumlara maliyeti 2020’de 761 bin dolar civarındayken, bu rakam 2021’in daha ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 850 bin dolara kadar çıktı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, e-ticarete 2020 yılında 226 milyar TL harcadı10 Haziran 2021 Perşembe 17:36
  • Tatilde verileri korumanın 5 etkili yolu09 Haziran 2021 Çarşamba 17:29
  • Apple iPhone'lar için duyurdu: İşte iOS 15'in özellikleri09 Haziran 2021 Çarşamba 17:03
  • 'Eğitim teknolojilerinde yeni trend hibrit model olacak'09 Haziran 2021 Çarşamba 16:31
  • iPhone kullananlar için 'takip izni' uyarısı!09 Haziran 2021 Çarşamba 16:04
  • Google'dan rakip arama motorlarına Android izni09 Haziran 2021 Çarşamba 15:29
  • Dijital dünyanın yeni canavarları ‘troller’ ile baş etmenin yolları...09 Haziran 2021 Çarşamba 14:59
  • Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere’den 1.1 milyon dolar yatırım aldı09 Haziran 2021 Çarşamba 14:35
  • El Salvador'da yeni dönem: Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi ödeme aracı oldu09 Haziran 2021 Çarşamba 11:27
  • Fransa'dan Google'a 268 milyon dolarlık cezası08 Haziran 2021 Salı 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti