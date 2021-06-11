Avrupa’da Organize Siber Saldırıların Sayısı 2020’de İki Kattan Fazla Arttı

Avrupa ülkelerinde yeni tip korovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi hizmet ve etkinliklerin arttığı 2020’de organize siber saldırıların sayısının önceki yıla göre iki kattan fazla arttığı bildirildi.

Avrupa ülkelerinde yeni tip korovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi hizmet ve etkinliklerin arttığı 2020’de organize siber saldırıların sayısının önceki yıla göre iki kattan fazla arttığı bildirildi.

CNN’in Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansına (ENISA) dayandırdığı habere göre, kıtada 2020’de kritik sektörleri hedef alan 304 organize siber saldırı tespit edildi.

Saldırılar, 146 saldırının tespit edildiği 2019’a göre iki kattan fazla arttı.

Bilgisayar korsanları, salgın döneminde yaşamsal hizmetleri hedef alan saldırılarda bulundu. Söz konusu dönemde salgına karşı ön cephede mücadele veren hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının ağlarına yönelik siber saldırılarda yüzde 47 artış görüldü.

ENISA Bilgi ve Enformasyon Grubu Takım Lideri Apostolos Malatras, “Salgın, çok sayıda hizmetin çevrim içi verilmesini gerektirdi. Geçiş sürecinin aciliyeti nedeniyle güvenlik geri plana atıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, kötü amaçlı fidye yazılımlarıyla yapılan siber saldırıların yaygınlaştığına dikkati çekti.

İngiliz siber güvenlik firması Sophos’un raporuna göre, kötü amaçlı fidye yazılımlarıyla yapılan saldırıların şirketlere ve kurumlara maliyeti 2020’de 761 bin dolar civarındayken, bu rakam 2021’in daha ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 850 bin dolara kadar çıktı.