  • BIST 6.335,57
  • Altın 1625.547
  • Dolar 26.1077
  • Euro 28.7421
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Avrupa'da rekor yaz sıcaklıkları: 61 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi

» »
Avrupa'da geçen yıl kıtada yaşanan en sıcak yaz mevsimi nedeniyle 61 binden fazla insan hayatını kaybetti. Rekor kıran sıcaklıklar, geçen yaz kıta genelinde sıcak hava dalgalarına, kuraklıklara ve orman yangınlarına yol açtı.
Avrupa'da rekor yaz sıcaklıkları: 61 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi

Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nün (ISGlobal) Fransız Ulusal Sağlık Enstitüsü (Inserm) ile yaptığı araştırma, nüfusu 543 milyondan fazla olan 35 Avrupa ülkesindeki 823 bölge için 2015-2022 yılları arasındaki sıcaklık ve ölüm verilerini inceledi. 

İNGİLTERE'DE İLK DEFA TERMOMETRELER 40 DERECEYİ AŞTI

Ancak 2022 yazında,mkıta genelinde rekor sıcaklıklar yaşandığı görüldü. Kaydedilen en yüksek sıcaklık 14 Temmuz'da Portekiz'in Pinhão kentinde 47 derece iken, Birleşik Krallık'ta sıcaklıklar ilk kez 40 dereceyi aştı ve Lincolnshire’de termometreler 40,3 dereceyi gösterdi.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan analizde, geçen yıl 30 Mayıs ile 4 Eylül arasında ısıya bağlı 61 bin 672 ölüm gerçekleşti. Yalnızca en sıcak dönemin (11 Temmuz ile 14 Ağustos arasında) ısıya bağlı 38 bin 881 ölüme neden olduğu tahmin edildi. 

İtalya, İspanya ve Almanya sıcak havaya bağlı ölümlerin en yüksek olduğu ülkeler olurken, kadınların sıcaktan ölme ihtimalinin erkeklere göre iki kattan fazla olduğu görüldü. 

Çalışmaya göre, en fazla ısınmanın yaşandığı kıta olan Avrupa’da , daha etkili önlemler uygulanmadığı takdirde, on yılın sonuna kadar her yaz yaklaşık sıcaklığa bağlı 68 bin erken ölüm gerçekleşecek. 

Araştırmacılar ayrıca, 2040 yılına kadar, her yaz kıtada yaklaşık 100 bin kişinin sıcaktan ölmesinin beklenebileceği konusunda uyardı.

AVRUPA DÜNYA ORTALAMASINDAN DAHA HIZLI ISINIYOR

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, Avrupa’nın  küresel ortalamadan 1 derece daha fazla ısındığını belirtti.

Inserm ve ISGlobal'da araştırmacı ve çalışmanın yazarı olan Dr Hicham Achebak, istatistiklerin şu anda Avrupa ulusları tarafından kullanılan ısı adaptasyon stratejilerinin önemli ölçüde yeniden değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı: 

"2022 yazında Avrupa'da 61 bin 600'den fazla insanın sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durum şu anda mevcut olan küresel ısınma ile mücadele stratejilerinin yetersiz olduğunu gösteriyor.

Son on yılda gözlemlenen ısınmanın hızlanması, Avrupa ülkeleri ve bölgeleri arasındaki farklılıkların yanı sıra şu anda farklılıkları belirleyen yaş ve cinsiyet farklılıklarına özel dikkat göstererek, önleme planlarını yeniden değerlendirmeye ve önemli ölçüde güçlendirmeye yönelik acil ihtiyacın altını çiziyor.”

2022 YAZINDA SICAKLIĞA BAĞLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 AVRUPA ÜLKESİ

 

Ülke                                   Ölüm sayısı
İtalya                                      18 bin 10
İspanya                               11 bin 324
Almanya                               8 bin 173
Fransa                                   4 bin 807
İngiltere                                3 bin 469
Yunanistan                             3 bin 92
Romanya                             2 bin 455
Portekiz                               2 bin 212
Bulgaristan                            bin 277
Polonya                                          763
Avrupa                               61 bin 672

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan Parlamentosu'ndan euroya geçişi erteleyebilecek referanduma “hayır”08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:50
  • İtalyan siyasetçinin açıklamaları gündem oldu: 1500 kadınla birlikte oldum05 Temmuz 2023 Çarşamba 21:27
  • İsveç’te dini kitap yakma çılgınlığı: Yeni provokasyonlar kapıda05 Temmuz 2023 Çarşamba 19:36
  • Yunanistan, Türkiye’nin tepki gösterdiği Lavrion kampını boşalttı05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:38
  • Stockholm’de Kur'an-ı Kerim yakılması, Ürdün'deki İsveç Büyükelçiliği önünde protesto edildi05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:15
  • Fransa'da protestolarda 1 kişinin daha öldüğü ortaya çıktı05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:10
  • Erdoğan: Fransa’daki olaylar için endişeliyiz04 Temmuz 2023 Salı 18:11
  • Fransa’da isyanın maliyeti büyüyor04 Temmuz 2023 Salı 12:30
  • BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli04 Temmuz 2023 Salı 09:35
  • NATO-Rusya krizini tırmandıracak açıklama: Askeri planlar hazır…03 Temmuz 2023 Pazartesi 22:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti