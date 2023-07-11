Avrupa'da rekor yaz sıcaklıkları: 61 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi

Avrupa'da geçen yıl kıtada yaşanan en sıcak yaz mevsimi nedeniyle 61 binden fazla insan hayatını kaybetti. Rekor kıran sıcaklıklar, geçen yaz kıta genelinde sıcak hava dalgalarına, kuraklıklara ve orman yangınlarına yol açtı.

Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nün (ISGlobal) Fransız Ulusal Sağlık Enstitüsü (Inserm) ile yaptığı araştırma, nüfusu 543 milyondan fazla olan 35 Avrupa ülkesindeki 823 bölge için 2015-2022 yılları arasındaki sıcaklık ve ölüm verilerini inceledi.

İNGİLTERE'DE İLK DEFA TERMOMETRELER 40 DERECEYİ AŞTI

Ancak 2022 yazında,mkıta genelinde rekor sıcaklıklar yaşandığı görüldü. Kaydedilen en yüksek sıcaklık 14 Temmuz'da Portekiz'in Pinhão kentinde 47 derece iken, Birleşik Krallık'ta sıcaklıklar ilk kez 40 dereceyi aştı ve Lincolnshire’de termometreler 40,3 dereceyi gösterdi.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan analizde, geçen yıl 30 Mayıs ile 4 Eylül arasında ısıya bağlı 61 bin 672 ölüm gerçekleşti. Yalnızca en sıcak dönemin (11 Temmuz ile 14 Ağustos arasında) ısıya bağlı 38 bin 881 ölüme neden olduğu tahmin edildi.

İtalya, İspanya ve Almanya sıcak havaya bağlı ölümlerin en yüksek olduğu ülkeler olurken, kadınların sıcaktan ölme ihtimalinin erkeklere göre iki kattan fazla olduğu görüldü.

Çalışmaya göre, en fazla ısınmanın yaşandığı kıta olan Avrupa’da , daha etkili önlemler uygulanmadığı takdirde, on yılın sonuna kadar her yaz yaklaşık sıcaklığa bağlı 68 bin erken ölüm gerçekleşecek.

Araştırmacılar ayrıca, 2040 yılına kadar, her yaz kıtada yaklaşık 100 bin kişinin sıcaktan ölmesinin beklenebileceği konusunda uyardı.

AVRUPA DÜNYA ORTALAMASINDAN DAHA HIZLI ISINIYOR

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, Avrupa’nın küresel ortalamadan 1 derece daha fazla ısındığını belirtti.

Inserm ve ISGlobal'da araştırmacı ve çalışmanın yazarı olan Dr Hicham Achebak, istatistiklerin şu anda Avrupa ulusları tarafından kullanılan ısı adaptasyon stratejilerinin önemli ölçüde yeniden değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı:

"2022 yazında Avrupa'da 61 bin 600'den fazla insanın sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durum şu anda mevcut olan küresel ısınma ile mücadele stratejilerinin yetersiz olduğunu gösteriyor.

Son on yılda gözlemlenen ısınmanın hızlanması, Avrupa ülkeleri ve bölgeleri arasındaki farklılıkların yanı sıra şu anda farklılıkları belirleyen yaş ve cinsiyet farklılıklarına özel dikkat göstererek, önleme planlarını yeniden değerlendirmeye ve önemli ölçüde güçlendirmeye yönelik acil ihtiyacın altını çiziyor.”

2022 YAZINDA SICAKLIĞA BAĞLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 AVRUPA ÜLKESİ

Ülke Ölüm sayısı

İtalya 18 bin 10

İspanya 11 bin 324

Almanya 8 bin 173

Fransa 4 bin 807

İngiltere 3 bin 469

Yunanistan 3 bin 92

Romanya 2 bin 455

Portekiz 2 bin 212

Bulgaristan bin 277

Polonya 763

Avrupa 61 bin 672