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Avrupa’da Rus petrolüne ambargo karmaşası

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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ham petrolüne ambargo getirerek ülkenin kazançlı enerji sektörüne yaptırım uygulayıp uygulamamak konusunda dün yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.
Avrupa’da Rus petrolüne ambargo karmaşası

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ham petrolüne ambargo getirerek ülkenin kazançlı enerji sektörüne yaptırım uygulayıp uygulamamak konusunda dün yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Almanya, AB bloğunun Rus petrolüne ambargo uygulayamayacak kadar bağımlı olduğunu ifade etti.

AB ve müttefik ülkeler, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere, zaten Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Ancak, ABD ve İngiltere’nin yaptığı gibi Rusya’nın enerji ihracatını hedefleyen yaptırımlar uygulamak 27 ülkeden oluşan AB’de fikir ayrılığına neden oldu. AB, doğalgaz ihtiyacının %40’ını Rusya’dan karşılıyor.

“FİŞİ ÇEKMENİN ZAMANI GELDİ”

AB’nin yaptırımlar konusunda tutumunu sertleştirmesinden yana olan bazı yetkililer Brüksel’de dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği zirvede sabırsızlıklarını dile getirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Avrupa neden Putin’e petrol ve doğalgazdan daha çok para kazanabilmesi için daha fazla zaman vermeli? Fişi çekmenin zamanı geldi” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell ise basın toplantısında yaptığı açıklamada AB’nin “Rusya’yı izole etmeye devam edeceğini” ancak somut kararların daha sonra alınacağını belirtti.

Almanya ve Hollanda AB’nin Rusya’nın petrol ve doğalgazına oldukça bağımlı olduğunu ve şimdi geri çekilemeyeceğini açıkladı.

BIDEN AVRUPA’DA

Diplomatlar başka adımların tartışıldığını ifade etti. Adımlar içerisinde, Rus oligarklar tarafından kullanılan vakıf fonlarına ilişkin yasal boşlukları kapamak, yaptırım uygulanan isimlere yenilerini eklemek, Rus teknelerinin AB’deki limanlara bağlanmasını engellemek ve daha fazla bankanın uluslararası SWIFT bankacılık sistemine erişimlerini kaldırmak yer alıyor.

Tüm bu adımların, ABD Başkanı Joe Biden NATO, AB ve G7 zirvelerine katıldığında ele alınması bekleniyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan zirveler, Batılı devletlerin Rusya’ya karşı tutumunu sertleştirmeyi hedefliyor.

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