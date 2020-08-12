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Avrupalı gençler ortalama 26 yaşında "yuvadan uçuyor"

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Avrupalı gençler ortalama 26 yaşında "yuvadan uçuyor"
Avrupalı gençler ortalama 26 yaşında "yuvadan uçuyor"

Avrupa Birliği (AB) üyelerindeki genç nüfusun ortalama 26 yaşında ailelerinin evinden ayrıldığı bildirildi. 
 

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) "Avrupa Genç Günü" münasebetiyle yayımladığı güncel veriler, gençlerin ortalama kaç yaşında ayrı eve çıktığına ilişkin bilgileri ortaya koydu. 
Buna göre, Avrupalı gençler, genellikle 26 yaşında yuvadan ayrılırken, gençlerin en erken yaşta ayrıldığı ülke 17 yaş ortalamasıyla İsveç oldu. İsveç'i 21 yaş ile Danimarka ve Finlandiya, 20 yaş ile Lüksemburg takip etti. 
 

Güney Avrupa ülkelerinde ise gençlerin aileleriyle 30 yaşına kadar kaldığı ortaya çıktı. Hırvatistan'da gençler ortalama 31 yaşında evden ayrılırken, bu ülkenin ardından 30 yaş ortalamasıyla Slovakya, İtalya ve Bulgaristan geldi. 
 

Öte yandan, erkeklerin kızlara göre daha uzun süre ebeveynleriyle birlikte yaşadığı tespit edildi.

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