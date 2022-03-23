  • BIST 2.190,10
  • Altın 916.055
  • Dolar 14.8238
  • Euro 16.3413
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikalarından biri üretimi durdurdu

» »
Slovakya'daki Volkswagen fabrikası, Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle arz sıkıntısı yaşıyor. Üretimin askıya alındığı açıklandı.
Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikalarından biri üretimi durdurdu

Slovakya'daki Volkswagen fabrikası, Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle arz sıkıntısı yaşıyor. Üretimin askıya alındığı açıklandı.

Slovak medyasında yer alan haberlere göre, Avrupa'nın en büyük araç üretim tesislerinden biri olan Volkswagen Bratislava, Ukrayna'dan parça tedarikinde yaşanan kesintiler ve diğer sorunlar nedeniyle üretimi askıya aldı.

Şirket sözcüsü Lucia Kovarovič Makayová'nın aktardığına göre, uzun süreli yarı iletken bileşenlerin eksikliği ve Ukrayna'dan bazı parçaların tedarikinin kısmen kesintiye uğraması nedeniyle Pazartesi günü tüm alanlarda üretim iki gün süreyle durduruldu.

TASR, şirketin koronavirüs pandemisinin neden olduğu yarı iletken bileşenlerin kıtlığından etkilendiğini ve geçen yıl birkaç kez üretimi durdurmaya zorladığını ve diğer Slovak otomobil üreticilerinin de benzer sorunlar yaşadığını söyledi.

Volkswagen Bratislava fabrikası ve Slovakya'daki iki küçük lokasyonda yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor ve şu anda VW Touareg, Porsche Cayenne, AUDI Q7 ve Q8'in yanı sıra VW Up, Seat Mii ve Skoda Citigo'yu üretiyor.

Geçen hafta, BMW ve Volkswagen, Ukrayna'dan düşük maliyetli parça tedarikindeki kesintiler nedeniyle Avrupa'daki bazı fabrikalarında üretimi durdurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa’da Rus petrolüne ambargo karmaşası22 Mart 2022 Salı 13:46
  • Putin emri bizzat verdi: Wagner paralı askerleri, Zelenskiy’i öldürmek için Ukrayna’da22 Mart 2022 Salı 13:22
  • Putin’in savaş propagandasında içerideki cephe: Rus okulları22 Mart 2022 Salı 12:46
  • Ukrayna: Rusya'nın 3 günlük yemek ve mühimmat stoğu kaldı22 Mart 2022 Salı 12:02
  • Ukrayna: Makariv kenti kontrol altına alındı22 Mart 2022 Salı 11:01
  • Zelenskiy: Güvenlik garantisi verilirse Rusya'yla Kırım ve Donbass'ı konuşmaya hazırız22 Mart 2022 Salı 10:32
  • Avrupa Birliği dışişleri ve savunma bakanları toplandı21 Mart 2022 Pazartesi 15:01
  • Rusya: Sumy’deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu21 Mart 2022 Pazartesi 14:31
  • Bangladeş’te alabora olan feribotta ölenlerin sayısı 7’ye çıktı21 Mart 2022 Pazartesi 13:58
  • Kremlin'den müzakere mesajı: İlerleme gerektiği kadar büyük değil21 Mart 2022 Pazartesi 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti