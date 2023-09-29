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Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanyol yarasa mağarasında bulundu

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Bilim insanları, Avrupa'nın bilinen en eski ayakkabısı olan, çimden dokunan sandaletlerin yaklaşık 6 bin yıllık olduğunu belirledi.
Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanyol yarasa mağarasında bulundu

Bunlar, 19. yüzyılda madenciler tarafından yağmalanan İspanya'daki bir yarasa mağarasında keşfedilen bir dizi antik nesne arasındaydı, ancak ne oldukları yeni bir çalışmada analiz edildi.

Mağaradaki düşük nem ve serin rüzgarlar onların alışılmadık derecede iyi korunmasını sağladı.

Araştırmacılar ayrıca sepetleri ve bir takım araçları da analiz etti.

Çalışmanın ortak yazarı María Herrero Otal , "Nesneler şu ana kadar Güney Avrupa'da bilinen en eski ve en iyi korunmuş bitki lifi malzemeleri. Belgelenen teknolojik çeşitlilik ve hammaddelerin işlenmesi, tarih öncesi toplulukların becerilerini ortaya koyuyor" dedi.  

Kullanılan yeni tarihleme teknikleri, mağarada bulunan 76 nesneden oluşan koleksiyonun, önceden düşünülenden yaklaşık 2 bin yıl daha eski olduğunu gösterdi.

Alandaki bazı objelerin tarihi 9 bin yıl öncesine dayanıyor.

Araştırmacılar, analiz edilen sandaletlerin yapısında farklı türde çimlerin kullanıldığını, ancak aynı zamanda deri ve kireç gibi başka malzemelerin de bulunduğunu söyledi.

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