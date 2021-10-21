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Avrupa’nın ortasına Türkiye duvarı

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Avrupa'nın kuzey doğusunu boydan boya bölecek çelik duvar için, Yunanistan'ın Türkiye sınırına çektiği model örnek alındı.
Avrupa’nın ortasına Türkiye duvarı

Avrupa'nın kuzey doğusunu boydan boya bölecek çelik duvar için, Yunanistan'ın Türkiye sınırına çektiği model örnek alındı.

Lukaşenko'nun elinde ve ülkesinde halihazırda 15 bin göçmen bulunduğu ve bunların Polonya'ya parça parça gönderildiğini belirten Polonya Hükümeti, İngilizce ve Arapça yazılar hazırladı.

“EVİNİZE DÖNÜN, YAŞAYIN…”

Hükümet, “Polonya sınırını geçmeniz Almanya'ya ulaşmanıza yardımcı olmaz. Minsk'e geri dönün. Evinize geri dönün. Hayatınızı ve sağlığınızı koruyun” mesajları gönderiliyor.

400 kilometrelik sınırı dikenli tellerle donatan Polonya, şimdi duvar için yaklaşık 335 milyon Euro ayırdı.

Duvarın, zaman zaman yerden 5 metreyi bulan yüksekliği olacağı, yerin altında 6 metrelik bir gömme payı ve 2.5 metre kalınlığında bir beton tabanı olacağı belirtiliyor. Bunun için, Yunanistan'ın Türkiye sınırına çektiği duvar birebir örnek alınacak.

19 BİN KAÇAK GÖÇMEN ENGELLENDİ

Polonya, ağustos ayının başından beri Beyaz Rusya'dan 19 bin kaçak göçü engelledi. Kaçak yollardan geçmeye çalışan 7 kişi öldü. Birçoğu kadın ve çocuk birçok kişi de nehirde boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Avrupa bu trajediden, Lukaşenko'yu sorumlu tutuyor ve mültecileri AB'ye karşı bir silah, istikrarsızlaştırma politikası olarak kullanmakla suçluyor.

Lukaşenko'nun, böyle davranmasının nedeni ise AB'nin ülkesine uyguladığı ambargo.

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