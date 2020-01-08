Avustralya’da 10 bin deve helikopterlerden vurularak öldürülecek

Kuraklıktan muzdarip Güney Avustralya ‘da 10 binden fazla deve çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürülecek.

Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin talimatı sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya çarşamba günü başlayacak.

Çeşmelerle su depolarının da aralarında bulunduğu ellerindeki tüm su kaynaklarına ihtiyaç duyan yerel halk, hayvanların topluluklarına girmesinden ve zarara yol açmasından şikayet ediyor.

The Australian gazetesine konuşan APY idaresinin yönetim kurulu üyelerinden Marita Baker şunları ifade etti:

“Sıcak ve rahatsız koşullarda sıkışıp kalmış durumdayız, rahatsız hissediyoruz çünkü develer çitleri yıkıp içeri giriyor, evlerin etrafına geliyor ve klimalardan su içmeyi deniyor.”

Bu hayvanlar aynı zamanda sera gazı salımıyla ilgili endişeler nedeniyle de avlanacak çünkü gazeteye göre bu hayvanlar yılda bir ton karbondioksitin etkisine eşdeğer metan salıyor.

Güney Avustralya Çevre ve Su Bakanlığı sözcüsü, deve sayısındaki artışın bölgede pek çok soruna sebep olduğunu belirtti.

Bakanlığın news.com.au’a verdiği ifadeler şöyle:

Bu, altyapının ciddi hasar görmesi, aile ve toplulukların tehlikeye girmesi, APY topraklarında otlatma sıkıntısının artması ve bazı develer susuzluktan ölürken ya da suya ulaşmak için birbirlerini çiğnerken hayvanların ciddi refah sorunlarıyla sonuçlanıyor. Bazı vakalarda ölü hayvanlar önemli su kaynaklarını ya da kültürel alanları kirletti.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun beş gün sürmesi planlanıyor.

ABC News’in haberine göre hayvanların ölüleri yakılarak ya da gömülerek ortadan kaldırılmadan önce kurumaya bırakılacak.

Develer Avustralya ‘ya 19. yüzyıl boyunca Hindistan’dan ve Afganistan’dan getirildi ve bu hayvanlar ulaşım ve inşaatlarda kullanıldı.

Eğer avlanma gerçekleşmezse sayıları her 8 ya da 10 yılda bir iki katına çıkacak.

Bu operasyon, ülke çapında devam eden orman ve çalı yangınlarında bir milyardan fazla hayvanın öldüğü tahmin edilirken başlatılacak.

HuffPost’a konuşan Sidney Üniversitesi’nden ekoloji uzmanı Chris Dickman; daha önce yaklaşık yarım milyon olarak hesaplanan telef olan canlı sayısının iyimser bir tahmin olduğunu, bu sayının yarasa, kurbağa ve omurgasızları içermediğini ifade etti.

Dickman’a göre bu hayvanları da dahil edince “hiçbir şüphe olmaksızın” kayıplar 1 milyarı aştı ki Dickman bunun da “çok iyimser bir sayı” olduğunu belirtti.

Doğal hayatı koruma yanlıları ve yaban hayat uzmanları, çalı yangınlarının bazı hayvan türlerini tamamen ortadan kaldırmış olmasından korkuyor.

Yangınların üçte birini küle çevirdiği ve artık “kavrulmuş boş arazi” olarak anılan Kanguru Adası’nda, “Kanguru Adası keseli faresi” ismi verilen küçük keseli canlılar ve parlak siyah kakadular tamamen ortadan kalkmış olabilir.

* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir

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Independent Türkçe için çeviren: Umut Can Yıldız

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