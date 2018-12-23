Avustralya'da onlarca kolu olan deniz yaratığı bulundu

Avustralya'nın Broome kenti sahilinde dev ağzı ve onlarca kolu olan bir yaratığın bulunduğu belirtildi.

Avustralya'nın Broome kenti sahilinde dev ağzı ve onlarca kolu olan bir yaratığın bulunduğu belirtildi.

Daily Express'in haberine göre, Broome sakini Travis Power, sahilde gezinirken bir hayvana rastladığını ama ne olduğunu anlamadığı için bilim insanlarına götürdüğünü anlattı.

Power, "Önce bu yaratığın ölü veya zehirli olduğunu düşündüm, çünkü hareket etmiyordu ve ölüye özgü bir rengi vardı" dedi.

Deniz biyologları, bu hayvanın denizşakayığı olduğunu düşünüyor.